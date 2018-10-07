選前大掃票 丁守中、馬英九分頭並進

馬英九說，他在鍾沛君大三時就認識，認為她「敢言」才可以好好監督市政，「每有一個市長可以沒有是議員的監督，我們也會犯錯，也會怠惰，都需要我們告訴我們、提醒我們、糾正我們。」 （記者鍾泓良攝）

2018-10-07 11:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕距離年底九合一選舉不到50天，國民黨台北市長參選人丁守中今天安排大量輔選行程，而前總統馬英九也從旁助陣，今天兩人有三場行程有機會同台，但因為相繼趕行程，兩人頻頻錯身而過。

丁受訪表示，今天早上有四場議員總部成立，路程都很長，馬英九都有諒解。而馬英九也將操盤手朱甌借將給丁守中擔任執行總幹事，丁說他跟朱認識很久，過去都有在旁協助選舉；至於最後1個半月的選舉策略，丁說，「力拚基本盤、爭取中間選民、全力加強年輕人」。

今天上午9時為大安文山區議員參選人鍾沛君競選總部開幕儀式，丁守中、馬英九、國民黨中央委員連勝文、立委賴士葆、蔣萬安及蔣乃辛等都到場。馬英九說，他在鍾沛君大三時就認識，認為她「敢言」才可以好好監督市政，「沒有一個市長可以沒有是議員的監督，我們也會犯錯，也會怠惰，都需要我們告訴我們、提醒我們、糾正我們。」

丁守中說，鍾對於市政議題了解，過去也都報導過，只要當選就可以是「即戰力」。

連勝文致詞說，認識鍾沛君很久，可以說幸運及不幸，「幸運的是，我認識非常年輕、非常優秀的新聞專業人員，不幸的是，她常常追著我問一些問題，我回答不出來」，但認為這樣的特質當市議員，絕對是台北市民的幸福。

而上午10時，丁守中於文山區景華公園成立文山區後援會成立，馬英九致詞說，他與丁以前在美國念書就認識，在各種立委評鑑都名列第一，任內推動「電子票證發行管理條例」、低底盤公車，未來丁當強棒，可以承接過去自己跟前市長郝龍斌成績，「一棒接一棒，棒棒都是強棒」。

馬英九也不忘說，市長柯文哲過去說公宅目標「4年要蓋2萬戶」，現在蓋不到3千戶，但都是郝龍斌任內發包，「他的政績我們還在努力尋找他」。馬更說，馬郝把台北打造成世界級首都，但如今不要講世界，現在台北在國內也很少是第一名。他更說，現在每次看到大巨蛋都很想嘆氣，結果柯文哲認為甚麼都是弊案，現在只能看到鋼筋廢墟。