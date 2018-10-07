遭蔡英文批靠反對發電 侯友宜回嗆：選舉的算計

2018-10-07 11:08

〔記者邱書昱／新北報導〕總統蔡英文昨天到新北市板橋參加百工百業造勢活動，力挺民進黨新北市長參選人蘇貞昌，同時，批評國民黨新北市長參選人侯友宜要靠反對發電，對此，侯友宜今天受訪時回嗆，還沒選總統之前說不缺電，選後卻說缺電要靠深澳燃煤電廠，「選舉的算計」，自己立場站不住。

侯友宜說，執政黨說深澳燃煤電廠不蓋會缺電，現在卻拋出深澳可以跟桃園觀塘電廠來做交換，不但自失立場，把600萬人的桃園、新北市市民來做選舉的操作，燃煤電廠傷害人民健康，「不保護下一代又說要謙卑、謙卑、再謙卑，這完全不對的一件事情，」相信人民的眼睛看得清楚。

然而行政院長賴清德也向侯友宜拋出是否主張以核養綠，侯則回應，賴清德是新北市子弟，應該要替新北市著想，市內已有三個核電廠，現在又要蓋燃煤電廠，現在為了選舉忍不住改口，根本沒有把故鄉的市民當成一回事，「你立場反覆我們對你已經失去信心了。」

有關民進黨內民調顯示，蘇貞昌與侯友宜兩人差距拉近到3％，對此，侯友宜強調，自己只有一招「單純就是力量」，實在的和市民站在一起，和市民想法一樣就是7成反對深澳電廠。

另一方面，媒體詢問侯友宜關於蔡英文說國民黨抹黑蘇貞昌阿公，侯僅回答說，「他阿公是誰，我不知道，謝謝大家。」