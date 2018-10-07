原民爭自治遭誣陷共匪 促轉會撤銷林昭明罪名

在1952年白色恐怖年代，林昭明（中）被國民黨政權誣控「預備於匪幫攻台時為內應」，軍法審判處15年徒刑、褫奪公權10年，，妻子王碧珠（右）的父親也是政治受難者，左為政治受難者樂信‧瓦旦的小兒子林昌運。（資料照）

2018-10-07 10:19

政府替原住民洗刷罪名跨出第一步

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會上週五（5日）剛舉行「平復司法不公之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，公告撤銷1270位政治受難者有罪判決。據了解，首波撤銷名單中包含「台灣蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」的泰雅族人林昭明（Watan Tanga），政府替原住民洗刷罪名跨出第一步。

據促轉會調查，林昭明是原住民族白色恐怖著名案件「湯守仁叛亂案」中，政治受難者樂信‧瓦旦的姪子，樂信‧瓦旦在擔任「高砂族自治委員會」主席期間，被認定參與匪幫集會，在1952年遭到國民黨蔣介石政權逮捕，2年後慘遭槍決。

促轉會指出，林昭明在就讀建國中學時，寄居在樂信‧瓦旦寓所，認識了陳顯富、簡吉等人，後來因為原住民族自治理念使然，與台北師範同學趙巨德、高建勝等人組織「台灣蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」。

在1952年白色恐怖年代，林昭明在9月6日當天被捕，被國民黨政權誣控「預備於匪幫攻台時為內應」，軍法審判處15年徒刑、褫奪公權10年，全部財產除些許家屬生活費外，全遭國民黨政府沒收。

促轉會查出，林昭明當年口述提及，青年同盟組織是山地知識青年本於民族自覺、自治精神成立，沒有任何叛亂行為，當年罪行全是嚴刑審問、疲勞偵訊下被迫承認。

據調查，該案加害者為包含負責逮捕的保密局鷹犬，保密局為國民黨政府成立的真正東廠特務機關，林昭明案等9人也曾遭受保安司令部偵審。

林昭明叛亂案最後判決結果，曾由前總統府參軍長桂永清呈給總統蔣介石核覆，老蔣同意桂永清之建議，用毛筆一揮寫下「為擬」，林昭明就此入獄斷送青春年華。

促轉會提及，林昭明、趙巨德、高建勝、陳顯富4名政治受難者，均在首波撤銷有罪判決名單，後續將持續比對政治受難者相關案件，予以平反。