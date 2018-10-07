10/28日為陳致中站台 阿扁有被抓回去最壞打算

2018-10-07 09:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕阿扁今透過新勇哥物語，再度傳達10月28日晚、出席陳致中競選總部的意願，並透露有「被抓回去」的最壞打算，還放話抓一個阿扁，將有更多的阿扁站出來﹗

陳致中昨晚在電視台政論節目中被問到，10月28日舉行競選總部成立晚會，陳水扁前總統會站台嗎？陳致中表示自己也不知道！

勇哥物語今引述10月3日法務部長蔡清祥在立院答覆藍委質詢時說法，「相信陳前總統以他的高度智慧和法律素養，應該知道紅線在哪裡？」，勇哥反指問題是紅線劃在哪裡？阿扁也不知道！勇哥進一步質疑法務部紅線有時並不清楚，有時又移來移去，有沒有踩紅線，標準認定不一，初一十五不一樣，實在無所適從！

勇弟透露，10月5日中監曾訪視阿扁，當場明示如果阿扁要參加10月10日國慶大典、或10月28日致中競選總部成立大會，則無轉寰空間，意思就是要抓回去。

勇哥物語再回顧2015年新聞，幾家媒體陸續報導「陳致中若參選，阿扁可站台」，如今又說踩到紅線﹖印證三年多來，可不可以、變來變去，紅線又劃在哪裡？

小勇則明確指出，10月28日致中競選總部成立晚會，阿扁決定為致中站台，已有被抓回去的最壞打算﹔但抓一個阿扁，將有更多的阿扁站出來，阿扁不能為致中站台，成千上萬的阿扁們代替阿扁繼續為致中站台、直到當選好嗎？！