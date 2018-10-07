溫哥華慶祝雙十國慶酒會 加國政要出席踴躍

2018-10-07 05:54

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華六日報導〕駐溫哥華台北經濟文化辦事處慶祝107年中華民國雙十國慶酒會5日晚在溫哥華市中心舉行，數十位加拿大三級政要應邀出席，包括執政黨聯邦自由黨國會議員沙瑞（Randeep Sarai）及聯邦保守黨的華瑞瓦（Mark Warawa）。今年出席晚會的政要可能是近20年來最多。

與會人士認為這與卑詩省去年選出3名在台灣出生及有台灣背景的省議員，加上最近正值市級選舉，許多候選人需要爭取台僑支持有關。

第一次在溫哥華主持國慶酒會的駐溫台北經文處處長陳剛毅在致詞時呼籲加國協助台灣加入「跨太平洋夥伴進步協定」（CPTPP），創造雙贏。

他還說，台灣是加拿大全球第12大及亞洲第5大貿易夥伴，雙邊貿易額逾70億加元，他因此期盼台加「投資保障協議」（FIPA）儘速展開談判，為雙方提供更開放、透明及無差別的投資環境。

加拿大聯邦國會議員同時也是加台國會小組（Canada-Taiwan Parliamentary Group）成員的華瑞瓦認同加台加貿易關係愈來愈重要。他說，該國會小組是由不分黨的國會議員組成，成立目的是為推動加台之間的貿易及合作夥關係。他指出，加拿大在台北設有貿易代表處，而他的重要任務之一是設法讓加台貿易不斷成長。

去年獲選為省議員的陳葦蓁（Katrina Chen）、康安禮（Anne Kang）及馬博文（Bowinn Ma），剛好都是在台灣出生，或是父母來自台灣，3人被稱為台灣來的「三朵小花」，難得同台共同慶祝國慶。

陳葦蓁說已經是第11次參加雙十國慶酒會，康安禮則是以台語發表賀詞，祝賀來賓「一人踏一步，愈來愈進步」，也象徵卑詩省與台灣的關係愈來愈提升。

來參加晚會的都是每年必來酒會，支持台灣的加國政要，例如省議員蘇利文（Sam Sullivan ）及Jane Thornthwaite、列治文市長馬保定（Malcolm Brodie ）、列治文市議員區澤光（ Chak Au），溫市代理市長雷健華、本那比市議員麥當勞（Paul McDonell）、Pietro Calendino 等人均出席酒會。

除了有數十名政要同台慶祝，酒會還安排管絃樂團演奏台灣歌謠「蘭陽舞曲」、「碎心的花」、「桃花過渡」、「淡水暮色」及「滿山春色」等曲目，並提供台灣啤酒供來賓品嚐，國慶酒會已是台僑年度見面會，許多數十年都來參加酒會的台僑，趁此機會見見老朋友，場面熱鬧又溫馨。