白晝之夜群眾搶看「阿北」 柯P爽喊：支持度會升1趴

柯文哲以觀眾身分「路過」白晝之夜活動，引起民眾圍觀。（記者楊心慧攝）

2018-10-07 00:05

〔記者楊心慧／台北報導〕第三屆「台北白晝之夜」昨晚6點登場！由於去年白晝之夜遇到文資團體抗議，柯文哲改以「觀眾身分」參與，並不對外透露何時抵達，他昨晚9點出現在活動現場，觀賞各項藝術創作，引起不少人圍觀，甚至為了搶看柯文哲不斷推擠，柯文哲也開心地向大家揮手打招呼，甚至說：「支持度會上升1趴！」

活動範圍包括中山北路一段至三段沿線，現場共超過43處藝術裝置、70場演出活動、串連500位國內外藝術家，儼然成為無牆美術館，看得民眾相當過癮。活動開幕式壓軸由法國知名的匿名者劇團演出，表演者全程用踩高蹻繞著舞蝶舘漫步，並和民眾互動，過程中更變成4公尺高的透明人偶，不少民眾拿起手機搶拍。

柯文哲去年參加白晝之夜，遇到文資團體抗議，要求嘉禾新村全區保留，場面失控。柯文哲今年以觀眾身分參與，改走低調路線，用「路過」模式參加，柯P抵達時有大批民眾圍觀，一度造成現場推擠。

柯文哲先是到花博舞蝶館參觀，接著到台北市立美術館，柯P還開玩笑說：「台北市預算太多，到底花了多少錢？」後來他穿越天橋步行到爭艷館，但遇民眾叫囂、也有文資團體要求他要保護文化資產，警方立刻上前阻止，不過，柯P未受影響繼續參觀，但有回應文資團體：「有拉有拉！」

今年北捷圓山站到台北車站不打烊，方便民眾在花博圓山周邊、南西商圈白晝之夜的範圍內活動，柯文哲也慰勞工作人員，發放紀念品感謝。