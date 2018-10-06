柯P突襲「白晝之夜」 笑問：全台北市民都跑來了嗎？

阿北來了！台北市長柯文哲於今晚9點左右「突襲」台北美術館「白晝之夜」活動現場。（擷取自柯文哲臉書）

2018-10-06 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲於今（6）天晚上9點左右現身台北美術館「白晝之夜」活動現場，民眾蜂擁而至，爭相要求握手、合照，柯文哲笑問，「全台北市民都跑來了嗎？」

柯文哲稍早開起臉書直播，以觀眾身分參加這屆「白晝之夜」活動，身邊有幕僚及警衛護駕。他在臉書上說，「熬夜對身體不好，但今天熬夜來中山北路逛白晝之夜Nuit Blanche剛剛好！」來看展的民眾和不少參展藝術家得知「阿北」要來，紛紛聚集，就為了一睹市長風采。

柯文哲在北美館工作人員的陪同介紹下，經過一片藝術花海，他驚呼，「北美館什麼時候變花園我都不曉得？」接著隨參展路線一路逛到花博館，沿路都有熱情民眾歡呼迎接，他只好拚命揮手致意，偶爾還要停下來接受媒體拍照或與市民合影。

據《蘋果》報導，過去連續兩年，柯文哲分別因大動作踩街，造成西門町一度交通混亂，還有去年受到文資團體堵公館抗議。擔心這次舉辦活動再度失焦，提早宣布將以民眾身分無預警現身，就連活動開幕剪綵都由台北市副市長陳景峻代為出席。而今晚的活動截至目前為止，沒有任何意外插曲傳出。

現場人山人海，夜晚的台北仍充滿活力，柯文哲現身時笑問：「全台北市民都跑來了嗎？」