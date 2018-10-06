搶攻票源 謝文進競選總部成立

2018-10-06 21:47

〔記者王駿杰／新竹報導〕決戰風城！無黨籍新竹市長參選人謝文進今晚舉辦競選總部成立晚會，邀來有科技網路「翟神」之稱的翟本喬與無黨籍台北市長參選人李錫錕擔任嘉賓，現場湧入近萬人，凍蒜、加油聲不斷。

謝文進今天請出4日才在臉書PO文，表明願意擔任顧問的翟本喬，他說，民進黨做為一個政黨，卻沒有能力為大部分的人民謀福祉，應該在這次選舉中被選民教訓。

李錫錕指出，全台縣市每次選舉參選人都提出一堆補助政見，通常都是承諾花錢完成建設，卻沒有想過怎麼賺錢，他認為「夜間經濟」的概念很重要，國外很多大都市夜生活非常豐富，南寮漁港應該成為新竹夜間經濟的亮點，向舊金山的漁人碼頭看齊，成為觀光旅遊必遊的景點之一。

謝文進競選總部成立晚會另一個亮點，就是以MV形式露出先前撕下背心上民進黨徽章，改以無黨籍身分登記參選西區市議員鄭正宗的委屈與難受，以一個民進黨創黨黨員、終身黨員的觀點，講述他現在對民進黨的失望。

謝文進指出，現任市長林智堅舉辦煙火式的活動、遊行、嘉年華會，而新竹300燒掉將近1億元，公道五交流道的裝置藝術開瓶器花了2千5百萬，新竹公園耗費6億改建，但都得不到民眾認同。

謝文進說，若他當選市長，絕對會照顧年長者的生活，保證續發老人年金、提高重陽敬老禮金到3千元，另增加老人共餐據點及補助共餐人數，另外，他也提到，主打的社會福利主張，包括生育津貼一胎提高到3萬元，3歲以下幼兒加保住院醫療險，同時也要補助中低收入戶小一至高一新生入學制服費用5千元。