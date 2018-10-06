陳采邑控「打壓法扶變成申請法扶」 谷辣斯千字文反擊

2018-10-06 20:53

〔記者李欣芳／台北報導〕律師陳采邑日前在臉書發表「民進黨的不分區原民立委可以公開為同居人原民會主委背書」，遭時任立委、現行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）提告妨害名譽，最後不起訴，Kolas後續告民事求償。陳采邑今天又說，時任立委的Kolas Yotaka，一腳踏入法扶台北分會申請對她民事賠償的法扶律師時，一切變得很諷刺，並質疑Kolas曾凍結法扶預算，怎麼從「打壓法扶，變成申請法扶？」。Kolas透過臉書反擊說：「未凍結法扶預算」、「未濫權濫訴施壓法扶接案」，並強調「拒絕大街罵人、小巷道歉」。

Kolas說，她並未凍結法扶預算。她張貼立法院公報指出，在2017年12月8日的院會紀錄中，法扶預算總收入、支出皆為照列，都是14億8530萬7000元，餘絀則為0元，也是照列。照列的預算，白紙黑字寫在立法院公報不知有心人為何要造謠扭曲事實？

Kolas強調「未濫權濫訴施壓法扶接案」，她既然有資格接受扶助，就沒有濫權施壓法扶逼接案的情事，審核單位為法扶，也歡迎各位有興趣者或媒體也問問法扶，為什麼法扶接受其申請案。

她說，關鍵在於她可以自己找律師，但為什麼還要找法扶？不是為了省錢，不是為了與原住民搶資源，實際上她是符合規定的受扶助者，尋求法扶協助是要告訴大家， 如果法扶有過的這位非原住民的陳姓律師，可用種族歧視、性別歧視的語言傷害原住民，因此，她要求法扶提供原住民真正能幫原住民的律師，以免原民司法人權遭受侵害。在這份申請中，她明確請求法扶提供一位「原住民」法扶律師，希望可真正了解原住民被歧視的痛苦。

Kolas說，她「拒絕大街罵人，小巷道歉」。她說，曾經在今年6月接獲自稱自願擔任公親的人要求和解的電話，但她沒有接受。她根本不需要賠償金，且告訴法扶她只要求賠償1元的象徵性索賠，但法扶反倒建議若金額太低，依「民事訴訟法」將無法進入正當法律程序、無法進行言詞辯論，因此建議提高金額至50萬，她才接受。她還記得曾告訴律師，若勝訴，賠償金將全數捐給法扶，維護原民司法人權。

Kolas表示，沒有凍結預算被講成凍結預算，沒有施壓法扶被講成濫權濫訴，還要被其打手盡情霸凌。沒有關聯的主題，硬要被講成有關聯的事件，這是再次的公然侮辱與誹謗，她依然不會說這是「假新聞」，因為言論自由，只希望台灣可以越來越進步。