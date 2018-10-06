侯友宜開「最硬電音趴」 大唱Rap反燃煤發電

國民黨新北市長參選人侯友宜（左）6日舉辦「市民總部最硬電音趴」，化身「MC YOUYI」登台唱Rap，帶動現場氣氛。（記者廖振輝攝）

2018-10-06 20:37

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今（6）晚在「市民總部」舉辦「最硬電音趴」，邀請「2017年世界百大女DJ」中唯一的台灣人DJ COOKIE以及新生代「Muse DJ大賽」冠軍的DJ Smile、曲風俏皮可愛的DJ Secret現場演出。侯友宜也化身「MC YOUYI」加入派對，現場大秀Rap同歡。

侯友宜說，「市民總部」是一個市民可以隨時開心來走走的地方，做什麽、像什麽，PARTY就該要有PARTY的樣子，因此，這個夜晚沒有滿天飛舞的競選口號、競選文宣，只有最IN、最歡樂的電音派對。

不過，侯友宜也沒有完全放下他的主張，在現場小試身手，與DJ 合作Rap演出時，國台語混用唱出「燒碳發電，空氣很髒；出門轉來，愛say逃髒；PM2.5邁來衝康；弄嘎破病 嘿叨母湯」，表達他反對深澳燃煤電廠的立場，以及對於燃煤發電影響民眾健康的擔憂。

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國民黨新北市長參選人侯友宜「市民總部最硬電音趴」，台下年輕人嗨翻。（記者廖振輝攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今晚舉辦「市民總部最硬電音趴」。（記者廖振輝攝）

年輕人跟著音樂搖擺。（記者廖振輝攝）