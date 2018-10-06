拉抬綠營選情 花媽到桃園為這2人站台

2018-10-06 19:02

［記者許倬勛／桃園報導］離年底九合一選舉投票日僅剩49天，總統府秘書長陳菊為拉抬綠營聲勢，今天分別到桃園市龍潭區、平鎮區，替魏筠、楊家俍2名市議員候選人站台輔選，呼籲鄉親要把票投給有活力、肯做事的年輕人，讓民進黨在議會的席次過半，改革的力量才會過半，現場競選旗幟飛揚，支持群眾大喊「凍蒜」。

「花媽」陳菊下午先到龍潭區龍元宮為魏筠站台，她說，自己與魏筠父親魏廷朝同是政治犯、曾身陷囹圄，視魏廷朝為兄長，算是魏筠的姑姑；魏筠身為忠良之後，自小對政治耳濡目染、忌惡如仇，又是書記官出身，資歷經歷都很足夠，希望龍潭鄉親能送選區唯一女性候選人進議會，為地方謀福利。隨後陳菊在魏筠陪同下進龍元宮捻香祈福，接過象徵「好彩頭」的蘿蔔，現場氣氛熱絡。

陳菊接著轉場到平鎮區茂園餐廳旁，為現任議員楊家俍授旗造勢，現場聚集2千名支持者。陳菊說，楊家俍是「五星市長」鄭文燦的嫡系子弟兵，大讚楊問政認真敢衝，加上又擔任過中央黨部發言人，格局宏觀、思路清晰，是民代最好人選，但平鎮選區藍大於綠，局勢相當危急，定要保住優秀的市議員連任，支持者熱烈迴響，高呼「凍蒜」。

被問及前總統馬英九南下高雄為韓國瑜輔選，是否會擔心選情翻盤、有無必要回高雄穩軍心？陳菊老神在在回應，不清楚馬英九的行程，對各地選情都有一定掌握與信心，不會擔心外溢效應，她會把眼光放在全台，不會特定聚焦某一縣市，會視選情而定。