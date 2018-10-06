丁守中批柯文哲狂剪綵作秀 網友：還以為在說朱立倫呢

2018-10-06 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府在10月總計將舉辦50場開幕或剪綵活動，對此台北市長參選人丁守中在臉書上表示這是「惡質官場文化」，更痛批「柯市府是墮落到甚麼程度才放任惡質剪綵文化流行」？不過臉書文章被轉到PTT後，鄉民則笑稱「丁守中這樣講，有沒有想到朱立倫的心情」？

由於柯文哲預計於11月8日開始向北市政府請假，投入台北選戰，北市府紛紛將開幕、剪綵活動安排到10月份，也讓台北市10月將有超過50場以上的開幕活動。對此丁守中痛批「向來宣稱自己施政很節儉的柯文哲，連捷運站裡一座電扶梯完工都要舉辦啟用大典，真的需要這樣當剪綵王，瘋狂作秀嗎」？

丁守中更批，柯市府蓋捷運的效率這麼差，居然還敢當政績來誇口，質疑莫非因為柯文哲是任內唯一沒有捷運落成完工的市長，想要有所作為，才會一直出席剪綵、開幕的活動？丁守中文末不但痛批柯文哲「放任惡質剪綵文化流行」，更表示「柯市府是墮落到甚麼程度才能想出這些怪招？」

而在文章被轉至PTT後，不少鄉民笑稱丁守中根本就在開地圖砲，連朱立倫都一起轟下去了。鄉民紛紛留言表示「剪綵王不是朱立倫嗎？」、「朱立倫：......你他X的」、「這個好笑，全台灣最愛剪彩的你不說XDD」、「朱：守中兄，能不說話嗎？」、「朱立倫崩潰」、「把這段文章名字換成朱立倫完全通順」。