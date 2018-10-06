林智堅創意選戰 小白鷺兒童劇擄獲爸媽孩子的心

新竹市長林智堅拚選戰創意新招連連，今天以「小智號」行動宣講車在香山區舉辦親子劇場。（記者王駿杰攝）

2018-10-06 19:43

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長林智堅拚選戰創意新招連連，今天以「小智號」行動宣講車在香山區舉辦親子劇場，由香山濕地著名的小白鷺、小白蟹為故事主角，兩位動物明星在城市展開冒險旅程，巧妙將林智堅4年來市政成果點滴，以舞台劇呈現。林智堅說，他希望以溫暖的原創故事，帶孩子認識自己的家鄉，參與城市改變。

今天的「小智來了親子劇場」以「我們一起飛」為原創繪本，內容講述小白鷺和小白蟹相遇、成為好朋友，一起走訪竹市各地景點，面對冒險克服困難的過程，當中提到許多新竹景點，包括香山濕地、魚鱗天梯、幸福廣場、隆恩圳等地，現場除有小白鷺大玩偶與大小朋友互動，還另設置九宮格遊戲區及繪畫區，讓小朋友發揮創意，度過充實有趣的週末夜。

林智堅說，選舉是公民教育和提升社會風氣的試煉，不應該以過去製造對立、抒發仇恨謾罵，甚至抹黑、造謠的形式呈現。

林智堅指出，4年前他首度參選市長，就與在地劇團深入大小社區表演，邀請民眾同樂，在現場不但能聊天，還能近距離接收各種建議，這回力拚連任，也會採取相同策略，用親子劇降低政治的距離感，讓選舉也可以很有趣，甚至老少咸宜。

林智堅強調，香山近幾年越來越不一樣，包括道路開闢，新闢三姓橋路、公道三，以及十七公里海岸線、賞蟹步道、青青草原的設施改善，未來也將興建香山活動中心。