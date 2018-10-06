百工百業挺改革 蔡英文：經濟穩定往上發展中

「百工百業挺改革」今天在新北市板橋區板橋體育館舉行，總統蔡英文壓軸出席，她表示，民進黨接手執政後，經濟翻轉穩定往上走，今年出口規模很有可能創下歷史新高。（記者廖振輝攝）

2018-10-06 17:50

〔記者何玉華／新北報導〕「百工百業挺改革」壓軸場今（6）日在新北市板橋區板橋體育館舉行，座位「爆場」，民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室表示，現場約有6000多名民眾；總統蔡英文壓軸出席，她表示，2016年政黨剛輪替時，經濟是往下走的，民進黨接手執政後，經濟翻轉穩定往上走，今年出口規模很有可能創下歷史新高。

蔡英文表示，改革的過程一定很辛苦，難免影響社會的支持跟穩定，但這些困難由她承擔，但正確的事情就要去做，做出成績，民眾一定能看到政府的打拚；她說，台灣的經濟現在再恢復人氣，2016年接手時，經濟是往下走的，民進黨接手後，翻轉穩定往上走，今年出口規模很有可能創下歷史新高，台灣的經濟有沒有成長，只要看看大企業有沒有來投資。

她說，從台積電擴廠、GOOGLE、微軟、思科、臉書，這些大企業都來台灣尋找合作的機會，就代表看好台灣的發展、台灣的經濟，要改變確實不簡單；她強調，台灣的進步絕對少不了新北市，因此，年底的選舉就是從真的會做事跟造假抹黑中來做選擇。

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