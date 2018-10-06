縣議員參選人布條遭噴漆 疑是國中生惡作劇

警方調閱周邊監視器畫面發現，事發時有2名少年疑似正在變電箱上塗鴉，圖左電桿旁、就是縣議員參選人張碧冬被毀損的競選布條懸掛處，警方研判全案跟選舉暴力無關，單純是少年的惡作劇。（警方提供）

2018-10-06 17:34

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣議員參選人張碧冬競選布條遭噴漆毀損案，新埔警方今天下午宣布有進展！懷疑是單純國中生惡作劇，跟選舉暴力無關。

新埔警分局說，事發後透過周邊監視器畫面追查，鎖定2個貌似國中生的少年涉案，這2名少年經過事發處，手上疑似握有噴漆工具，並且沿途塗鴉，被毀損布條懸掛處旁的變電箱上到昨天也仍留有跟被毀布條上相同顏色的顏料漬，研判是少年惡作劇，無關選舉。

張碧冬說，她還不確定行為人是不是真的就是這2個少年，以及他們背景，暫時無法評論警方的追查結果，對全案持保留態度。

警方說，4日晚上7點獲報指稱，新埔鎮代會主席張碧冬參選縣議員掛在新關、三聖路口的競選布條，被人以紅色顏料噴漆毀損。

警方主動偵查，調閱周邊監視器畫面，並挨家挨戶訪查，發現3日下午4點42分38秒，2名少年放學後經過事發地點，而他們手上持有噴漆工具，先對路旁變電箱噴漆，後來也站在張碧冬布條的懸掛處前，雖然背對著鏡頭，但研判他們當時正在布條上塗鴉，警方後續將查明2名少年的身分，且通知相關人到案說明，以徹底釐清事件始末。

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