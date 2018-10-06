「花蓮－吉安」鐵路高架化 2縣長參選人交鋒

2018-10-06 17:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚近日針對「花蓮－吉安」鐵路高架化向交通部爭取興建，民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫今指出，此議題延宕多年，肇因於前縣府浪費300萬，提了毫無可行性的「鐵路西移」規劃，後來雖改成支持原線高架化，2年來地方卻未提出可行性評估；如今樂見徐榛蔚從善如流，劉曉玫希望邀請徐進行縣政辯論，讓新方案更具可行性。

徐榛蔚日前發新聞稿指出，花蓮－吉安鐵路高架化勢在必行，最大效益就是所有用路人的安全，尤其，花蓮至吉安約6公里，計有7個平面平交道、5個地下涵管，平面平交道因位於主要幹道，導致每日交通打結、堵塞，地下涵管更是逢雨便積水，希望獲得交通部全力支持，儘速將鐵路高架化一併納入花東鐵路雙軌評估，切勿陷入「做衣服、改衣服、修衣服」窘境。

徐榛蔚提出交通政見指出，在交通網絡建設方面，建置花蓮聯外網絡，完善地方交通建設，暢通陸海空交通體系，除監督蘇花改工程明年如質如期通車，蘇花公路改善工程納入「和平-和中」、「大清水-崇德」等5大瓶頸路段、推動「花蓮－吉安」鐵路立體化、加強國際郵輪停靠、推動兩岸港澳、日韓及東南亞直航，將同時啟動縣內綠能交通接駁，與國際低碳旅遊接軌等。

不過劉曉玫批評對手「打假球」，她說，花東鐵路雙軌化是行政院持續推動的政策，並由立委蕭美琴首先提出「花蓮－吉安」鐵路原線立體化應並同雙軌化一起做的訴求，但事實上，前花蓮縣長傅崐萁主政下的縣府，卻遲遲未針對原線高架化提出評估報告，大花蓮地區鐵路立體化的時程，就在傅崐萁不作為下延宕多年，當中還白白浪費300萬元規劃費。

劉曉玫說，依據「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，地方政府應依照都市發展觀點與交通需要進行評估，並提出可行性研究報告。縣政府在2013年花了300萬元請顧問公司針對高架化提出可行性評估報告，報告不但遲至2016年才出爐，報告結論竟建議鐵路「打掉重練」，把整個鐵道西移到中央路，總經費高達280億元。

劉曉玫強調說，鐵路西移涉及大規模土地徵收與兩處車站遷移，前縣長傅崐萁及立委徐榛蔚之後也改支持原地高架方案；然而，2年過去了，前縣府卻沒有重新針對原線高架化提出評估報告，傅崐萁及徐榛蔚過去除一再對中央喊話，把責任推給中央，還有什麼作為？自己若當選，「絕不打假球！」縣府會盡速完成可行性評估報告，與中央合作，以利後續流程進行。