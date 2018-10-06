義消中隊長選里長 發爐出現好兆頭火鳳凰

新北市義消海山中隊長蔡鈴福（右2）競選板橋區新埔里長，競選總部成立時拜神祈福，香爐發爐燒出宛如火鳳凰圖案（前方香爐），眾人直呼是好兆頭。（記者吳仁捷攝）

2018-10-06 16:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市海山義消中隊長蔡玲福熱心公益，擔任義消20多年從基層做起，他近來競選板橋區新埔里長，競選總部成立時，大批消防員、義消前來力挺，包括新北市議員林國春、周勝考，新北市消防局長黃德清都為他造勢，場面熱鬧；而服務處成立時拜神時，香爐更發爐，火焰酷似代表消防精神的火鳳凰，眾人們直呼是好兆頭。

蔡玲福從事雜糧食材批發，熱心公益，擔任義消多年，他的店面就在捷運新埔站1號出口附近，他的政見是讓里辦公室成為新埔里便民站、增取里內設置關懷點，關懷老人、弱勢族群，並爭取里內設置回收站、為長者供餐，成立銀髮俱樂部，提供適時急難救助、貧困與特殊際遇家庭慰問金等，提供里民更好福祉。

蔡玲福說，他關懷新埔臨時市場安全多年，還曾與里長一起推動安全攤販市場，預防火警，他的參選也獲不少消防、義消支持，競選團隊也多由義消、退休消防員或消防家眷組成，從公益出發，為民服務。