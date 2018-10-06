徐欣瑩出席重陽敬老表揚 籲尊重老人家智慧

新竹縣竹北阿公吳金旺（坐者中）跟太太吳詹蘭妹結髮71年，是今年鑽石婚中婚齡最長的，今天由他代表出席接受表揚。（記者黃美珠攝）

2018-10-06 16:28

［記者黃美珠／竹縣報導］民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天出席新竹縣九九重陽敬老表揚大會，發現該黨提名的縣議員參選人吳旭智的外公、外婆曾清泉和曾陳彩英也在鑽石婚表揚之列。她強調自己最早提出續發老人年金的看法，呼籲大家要尊重老人的智慧，她當縣長，願擔負起世代溝通橋樑的角色。

徐欣瑩說，這次大會表揚結婚超過60年的鑽石婚夫妻，重視家庭倫理的她，早在立委任內，就曾在中央推動：把九九重陽節也定為九九夫妻節的想法，希望表揚長久扶持、禍福與共的夫妻，宣揚家庭的價值，以增進社會的和諧與美滿。

雖然最後內政部沒有接納前述提議，但是未來若她擔任縣長，一定會妥善照顧全縣的長輩。

她還說，家有一老如有一寶。她長期注重老人的照顧與社會福利規劃，不但最早提出要恢復老人年金，對於現今蔡英文政府推動例行年金改革及軍公教年金改革，她也多次出席相關會議，主張信賴保障原則，不斷地發表各種聲明以及聲援軍公教的立場，就是期望讓高齡長者在退休之後仍然可以受到照顧，有個安心無憂的晚年生活。

至於民國黨提名的新竹縣議員參選人吳旭智的外公、外婆結婚69年，也在這次受表揚的鑽石婚夫婦之列，徐欣瑩、吳旭智開心跟2個長輩等人一起合影。

新竹縣今天舉辦重陽敬老表揚會，總共有14對鑽石婚楷模夫妻、13名模範老人以及11位敬老楷模獲表揚。

其中鑽石婚長輩中，婚齡最長的為竹北市吳金旺、吳詹蘭妹夫婦，他們一起攜手走過71個年頭。2老雖因年事已高，吳詹蘭妹並未出席，吳金旺也須靠輪椅代步，但是接受表揚時，吳金旺仍堅持起身自己緩步上下舞台，最令在場者感動，贏得熱烈掌聲。

另外受表揚的模範老人中，最年長的芎林鄉84歲阿公魏坤松，從事教育工作41年，對學生盡心指導、諄諄教誨，受各界好評。

敬老楷模最年長的則是年近90的新埔阿婆楊林瑞英。她早年常替鄉民或老人免費購票，讓他們可以搭乘巴士代步，到現在仍一本當年的熱忱，仍積極投入老人服務工作。