黃煌雄請辭 丁守中：促轉會該解散了

丁守中說，黃煌雄是一個有風骨、資深的民進黨前輩，卻也看不慣民進黨違法亂紀、惡整亂搞，引咎辭職，促轉會該解散了。（記者簡榮豐攝）

2018-10-06 16:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕前促轉會副主委張天欽失言事件風波未停，促轉會主委黃煌雄今天上午突然發表請辭聲明；對此，國民黨台北市長參選人丁守中說，主委、副主委都引咎辭職，黃煌雄不願再為民進黨當門神，自比東廠的促轉會已毫無正當性，該解散了。

丁守中今天下午出席國旗派對後受訪時說，黃煌雄是一個有風骨、資深的民進黨前輩，連他都看不慣民進黨違法亂紀、惡整亂搞，把國家機關變成東廠鬥爭，因此憤而辭職，不如歸去，黃煌雄的心裡一定也是很感慨，民進黨把國家搞成這樣，黃煌雄不願意再隨波逐流，為他們做門神。

丁守中在臉書粉絲專頁「丁守中粉絲團」也發文說，但我們也希望，黃煌雄拿出勇氣，勇敢吹哨，一起參加「1124滅東廠」，正如黃煌雄先前所說，促轉會成立本意是要還許許多多政治受難者公道，那又怎麼能容忍民進黨的黑手操控這個單位，為所欲為，大開民主倒車？

丁守中說，正副主委都引咎辭職，自比東廠的促轉會已毫無正當性，該解散了，1124大家更要一起滅東廠，才能停止民進黨胡作非為，停止東廠、西廠用國家機器迫害、抺黑候選人，我們要乾淨的選舉，要民主的政治，就只能選擇1124一起滅東廠。