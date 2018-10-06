競選看板兩度遭割破 張雅旻：不破案絕不拆下

2018-10-06 15:58

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市民進黨籍市議員張雅旻尋求連任，但她設於潭子區雅潭路的競選看板上個月遭割破，1日才又掛上新看板，昨日深夜又被割破，張雅旻今日痛心表示，選戰競爭激烈，但絕不會向暴力妥協，不破案絕不拆下看板。

台中市市議員第五選區潭子、大雅、神岡今年參選爆炸，競爭激烈。競選看板再次遭人割破，張雅旻今日與民進黨台中市黨部執行長翁誌偉、豐原后里選舉市議員參選人劉厚承、大肚、烏日、龍井市議員參選人張家銨、太平區市議員參選人蔡耀頡，共同召開記者會。

張雅旻競選總部指出，今日清晨5點多，接獲警察局潭子分駐所告知，位於潭子區雅潭路二段與大豐路交叉口的競選看板，再次遭人惡意割破。這次破壞範圍加大，除臉部遭割數刀，民進黨黨徽都割破、還被噴灑不明液體。

同個位置的看板9月20日甫掛上，隔天即遭不明人士「破相」割破，經向警察局潭子分駐所報案，警方接獲報案後即調閱前一晚的監視器查看畫面，至今尚在偵查中，同址新看板1日上午掛上，卻又被破壞，但監視器距離看板位置太遠，畫面模糊不清。

潭子分駐所所長蔡易儒表示，上個月看板遭破壞後，深夜會派員埋伏留意，昨晚11點多就發現了，凌晨12點聯絡張雅旻競選總部未果，今日清晨5點多才連絡上。至於不明液體，研判是狗尿，人行道有狗糞，因為一旁的同黨市議員蕭隆澤看板下方也有液體。

張雅旻表示，絕不會向暴力妥協，不破案不拆下看板。

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