勿忘老將！中市東、南區選情緊繃 邱素貞成立後援會

2018-10-06 15:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第十一選區（東區、南區）市議員選舉，雖新增一席，參選人數也爆滿，形成11人搶5席局勢，競選連任的老將也倍感威脅，市議員邱素貞今天於東區成立邱素貞、市長林佳龍東區後援會，站台的立委何欣純等人，都感受到選情的緊繃，希望選民不要忘了老將，邱素貞則把握機會，細數爭取東區建設政績，希望選民繼續支持。

爭取連任的台中市東南區市議員邱素貞，6日與市長林佳龍舉辦東區後援會成立大會，現場吸引數百民眾聲援，現場氣氛熱絡，包括立委黃國書、何欣純、民進黨台中市黨部主委何明杰、市長林佳龍東區後援會總召林耀國、南區後援會總召林慶芳、東區里長聯誼會長劉作文、東區25年最資深里長東門里長莊錦聰，以及在地東信里長洪榮吉等人皆上台助講，肯定邱素貞問政認真、服務口碑佳、爭取建設有目共睹，何欣純更是大聲疾呼，選情很緊繃，不能夠大意，希望選民千萬要幫林佳龍與邱素貞拉票，要讓兩人當選。

邱素貞表示，她出生在東區振興里福成宮附近，是東區的女兒，人親土親，對於爭取地方建設，全力以赴，包括推動新建國市場啟用、東區東光綠園道改善、打通信義街直通新建國市場、拆除復興陸橋、第四市場漫畫插畫家進駐、大康橋計畫，都交出漂亮的成績單外，爭取打造「東南草悟道」，聯結旱溪樂成宮、東光園道、東峰公園、中興大學與健康公園等綠廊道，市府也已陸續進行中。

邱素貞指出，增加停車空間，是地方人士長期的心聲，她於今年正式提案，並在總質詢時，要求市府檢討未開闢的停車場用地及閒置公有空地，例如東區公兒30，興建地下停車場，上面維持公園綠地，以增加當地停車位的供給數量，當場獲得交通局長王義川肯定支持，同意安排會勘，未來除有效解決停車空間不足問題外，也可紓解交通壅塞問題。

邱素貞也成功爭取敬老愛心卡點數搭乘與市府合作的計程車，未來國民運動中心也將加入服務行列，讓長輩及身心障礙者享有更周全便利服務，東區東峰國中部分空間作為非營利幼兒園使用，並積極推動開辦東、南區親子館，減輕家庭育兒負擔。

邱素貞也肯定林佳龍市長在交通、環保、經濟及社會福利各方面都有建樹，包括首創的措施有37項之多，更有高達294項施政成績，獲得全國性第一名或重要獎項，都讓台中市民感受到驕傲與光榮。