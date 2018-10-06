侯競總成立不見劉振南 邱垂益：聽說檢警想用「一清」辦他

2018-10-06 13:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜中和競選總部、顧問團副團長劉振南是竹聯幫大老，但他今天上午並未出席競總成立大會，競總主委邱垂益說，消息傳出後，聽說檢警想要用「一清專案」辦他，因此劉振南最近聯絡不到，「可能已經出國避風頭了！」

邱垂益為前中和市長、兒子邱烽堯為現任議員，在地方政壇有影響力，受邀出任侯友宜中和區競總主委，這次將劉振南列入競總的顧問團副團長名單中，邱垂益出面表示，是他為顧及平衡地方政治生態，所做的決定，目前也沒有要換人，競總的名單，侯友宜並不知情。

今天競總成立大會在中和國小操場舉行，劉振南並未出席，邱垂益說，劉振南年輕時曾經做錯事，「但是現在已經改邪歸正，我們應給他重新做人的機會」，8年前他奮不顧身，奪槍救了連勝文，可以看出他是很有正義感的人。

邱垂益說，「現在是多元社會，大家要多多包容（劉振南）」，不要因為一時的選舉撕裂社會和諧，讓有心為地方做事、付出的人，好像被打入十八層地獄，都不敢出來，也擔心會發生像是張榮味的妹妹張麗善要選舉、張榮味就被抓；傅崐萁老婆徐榛蔚要選、傅崐萁就入獄的事件。

侯友宜今天也被問到對於劉振南擔任他競總顧問的看法，侯友宜強調他不認識劉振南，對於地區分區總部的安排，「我們都尊重」。