轟民進黨拿觀塘換深澳 陳學聖嗆鄭文燦「盲從背信」

2018-10-06 13:23

［記者許倬勛／桃園報導］藻礁保育議題爭論不休，市長鄭文燦昨聲明「中油三接如果環評不過，則應該放棄，如果環評通過，應該以生態保育原則審視其工程」，引來對手陳學聖質疑，痛斥鄭文燦盲目聽從中央、沒有中心思考，是背信忘義的政客。

行政院長賴清德在立法院拋出若觀塘中油天然氣第三接收站可滿足電力需求，可重新評估深澳電廠是否停止興建的說法，掀起「深澳下、觀塘上」，陳學聖轟這是「為選舉、棄藻礁」，分明是選舉考量。「觀塘換深澳」的主張，就不是把桃園放在眼裡，民進黨的心態就是「拯救蘇貞昌，認為鄭文燦已經『安搭』好市民，有龐大的民意支持，躺著都能當選，何必管環團那幾隻『會叫不會咬人的貓』呢？」加上鄭文燦也在事後發表聲明強調「中油欲在觀塘興建第三天然氣接收站，若環評不過，則應該放棄；如果環評通過，應該以生態保育原則審視其工程。」鄭文燦的聲明，不僅推責、切割，也背棄當初給環保團體的承諾，證明4年前簽署保護「觀新藻礁」就是一場選舉秀。

陳學聖表示，2009年他就關心藻礁議題，當初只是覺得生態環境的重要，從來不為選舉，至今他保護藻礁的決心依舊。陳學聖重申，「觀塘工業港區環差案」即便通過，若還沒動工，就不發給開工許可，若已動工，立即勒令停工，這是我給藻礁承諾，給海洋生態承諾，也是給桃園市民一個承諾。