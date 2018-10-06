黃煌雄二度請辭 賴揆勉予同意

2018-10-06 12:42

〔記者李欣芳／台北報導〕針對促轉會主委黃煌雄發表書面辭職聲明，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天中午受訪表示，黃煌雄在促轉會發生912事件、時任副主委張天欽請辭後，就向賴清德院長口頭請辭，當時賴院長極力慰留，最近黃又向賴揆提起，由於黃煌雄昨天仍堅持口頭提出請辭，賴院長勉予同意。

Kolas表示，黃煌雄提出口頭請辭，是認為張天欽事件（指張的失言風波），黃認為自己也有責任，但賴院長認為轉型正義的工作非常重要，當初黃煌雄願意承擔接下主委一職，現在希望對方繼續留下來推動轉型正義等工作。

行政院聲明表示，黃煌雄認為912事件為促轉會帶來傷害，也讓有心人士污名化促轉會，他希望能一肩承擔，讓促轉會能回歸正常運作，不受外界不當干擾，轉型正義腳步持續向前推展。

政院表示，昨天的平復司法不法、撤銷有罪判決活動，證明促轉會落實歷史正義的意義，賴院長表示感謝促轉會成立以來，黃煌雄勇敢肩負轉型正義推動的艱鉅任務，也感佩他此一決定毅然承擔的精神，更期勉促轉會繼續完成推動轉型正義使命。

Kolas說，由於黃煌雄到昨天仍堅辭，賴院長勉予同意其口頭請辭，但仍感謝黃煌雄這段期間為促轉會所做的努力。至於促轉會正副主委人選，政院將補提人選，再送請立院行使同意權。