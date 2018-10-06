丁守中成立後援會 吳敦義讚丁是從來沒幹過壞事的人

2018-10-06 12:37

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中中山區後援會今天成立，丁守中「燒聲」講話吃力，國民黨主席吳敦義拉著丁守中的手高喊，丁守中是從來沒幹過壞事的人，忠於國家、有學問、有品德，值得大家支持。

丁守中今天在中山區黨部旁舉行中山區後援會成立大會，丁守中因為跑了太多行程，聲音沙啞說話困難，台下民眾不斷喊著「加油」、「沒關係」，鼓勵丁守中。丁守中以沙啞的聲音拜託鄉親支持，丁守中表示，跑了太多場子，喉嚨壞掉了，聲音「燒聲」，丁守中向大家保證，全心全意加速都市更新，城市建設，照顧長輩孩子，讓年輕人都能敢養敢生。

昨天姚文智在萬華中正區的後援會成立大會有行政院長賴清德站台，今天丁守中中山區後援會成立則有國民黨主席吳敦義出席力挺，吳敦義拉著丁守中的手表示，丁守中就是守護中華民國、守護中國國民黨、守護中道，以前更是台大教授，他跟丁守中共事過，跟丁守中立委有互動，可以肯定丁守中是忠於國家，有學問、有品德，從來沒幹過壞事的人，值得我們全力支持。

立委蔣萬安到場支持，他說，現場集結這麼多人來支持，展現中山區重感情、夠團結、有力量，這場重要的選舉，包含台北市長和地方基層里長，中山區要把票催出來，感謝中山區鄉親長期的鼓勵照顧，希望對於台北市長丁守中也要全力支持，丁守中對台北市政有完整計畫，未來都更、托育、青年就業，長者長照都有相關政策。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，丁守中的民調跟柯文哲快要平手、不分軒輊，昨天估票到很晚，我們的選票和柯文哲正處於膠著中，憑著今天的努力，看到中山區這麼有魄力，丁守中一定會贏得最後勝利。