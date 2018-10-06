若柯譴責中國活摘器官暴行 姚文智撂話：今晚公開致歉

2018-10-06 12:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲捲入器官移植疑雲風波，民進黨台北市長參選人姚文智今早受訪時質疑，器官移植關鍵問題在於柯去中國18次，與被國際追緝活摘器官幾百例的醫生，一起研討與吃飯喝酒，在酒酣耳熱之際，對中國活摘法輪功器官的事情統統不知道嗎？他還說，如果柯在今晚晚會（指姚文智今晚松山信義區後援會大會）前，公開在媒體譴責中國暴行，他會在晚上公開致歉。

姚文智今早出席自家陣營所舉辦客家後援會成立大會，不少客家支持者展現熱情，紛紛以客家話高喊「文智凍蒜」，場面熱絡。昨晚姚文智在中正萬華區後援會成立授旗授證大會時，質疑柯去中國18次，和多名因為涉嫌活摘器官被國際通緝的中國醫生吃飯喝酒，「難道會不知道這些人做什麼事？」

今早媒體有追問此事，姚文智再次表示，柯去中國18次，與被國際追緝活摘器官幾百例的醫生，一起研討與吃飯喝酒，在酒酣耳熱之際，對中國活摘法輪功器官的事情統統不知道嗎？《屠殺》作者葛特曼在書裡寫的，你（指柯）過去也認可，但現在大家及行政院長賴清德可以相信你什麼嗎？相信台大醫院跟你都沒涉入活摘器官事情，大家相信嗎？

姚文智還對柯提出一連串的質疑，姚說，「我和賴院長可以相信你是在行醫救人，也可以相信你和台大醫院沒有涉及活摘器官，但是你和那些惡名昭彰，被國際追緝的醫生在一起，去了18次，酒酣耳熱，都不知道他們在幹什麽勾當嗎？」這個問題牽涉到普世價值與人權維護、醫療道德的問題，「從現在看到的資料，完全沒辦法相信你，你不是智商很高嗎，18次你都被曚在鼓裡嗎？」他希望柯能回答這個問題。

姚文智說，柯文哲當選市長以來，面對中國打壓，不論藝人周子瑜、宋芸樺事件、非政府組織人權工作者李明哲或是斷交，都沒看到柯對中國說過半句重話，都用迂迴閃躲的態度。

姚文智表示，他提出關鍵字讓大家知道，中國領導人「江澤明、胡錦濤、習近平」被國際嚴厲譴責中國活摘器官的暴行，姚還說，如果柯在今晚晚會前能夠公開在媒體譴責中國暴行，他將會在晚會公開向柯致歉，如果沒辦法譴責，會繼續質疑柯、追究柯，去中國18次都不知道這些事，卻還一起吃飯喝酒嗎？這是我們要的台北市長嗎？