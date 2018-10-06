與活摘器官醫師合影惹議 柯P怒批鬼扯

2018-10-06 12:20

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲捲入器官移植風波後，民進黨台北市長參選人姚文智昨晚放話，若柯譴責中國的器官活摘行為，就願公開向柯道歉。對此，柯文哲今天仍不領情表示，「他喔，不要理他。」就姚文智還以柯曾和活摘器官的中國醫師合照，懷疑柯清白的部分。柯也怒批「鬼扯」。

姚文智昨質疑，柯文哲擔任醫師時期，曾赴中國演講、教導使用葉克膜18次，難道都不曉得這些中國醫生的背景都有活摘器官的嫌疑？不僅如此，柯文哲甚至曾與涉嫌活摘器官的醫師合照。

柯文哲今天上午回應，「你想想看，去中國演講，都是類似全國醫學會演講，上面演講時台下4、500人誰是誰，誰曉得？」柯也說，要就拿照片出來，誰是誰，一個一個拿出來講，否則他覺得這種說法就是無限上綱。

柯文哲強調，照片的話要講，哪些照片的哪些人，他跟照片的哪個人有什麼來往？，如果說，曾經照過一張照片就無限上綱，那前總統馬英九和總統蔡英文幾次同框，難道就代表馬英九的意見，小英每個都支持嗎？鬼扯嘛！

至於姚文智爆料，柯文哲去中國18次，每次都有領取20萬元酬勞一事。柯文哲表示，沒有到每次啦，當年他在國際上是TOP（頂尖）的醫生，當時跟美敦力（葉克膜器材廠商）都有簽約的。

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