指高雄又老又窮「又沒面子」 韓國瑜批民進黨

馬英九力挺韓國瑜開發太平島、母語在家學等政見。（記者王榮祥攝）

2018-10-06 12:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統馬英九、新北市長朱立倫，今聯袂現身國民黨高雄市長參選人韓國瑜左楠之友會成立大會；韓國瑜則繼高雄又老又窮說後，再拋出第三個又-又沒面子，他直言高雄人驕傲感不見了，不是高雄人不虧欠民進黨，是民進黨對不起高雄人。

韓國瑜左楠之友會今在左營區曾子路成立，現場湧進破萬支持者、場面熱絡；前總統馬英九、新北市長朱立倫，立委黃昭順、江啟臣、陳宜民、許毓仁，及國民黨高雄市議員參選人均到場相挺。

馬英九說，韓國瑜頭髮雖少、腦袋卻非常靈光，他並表態支持韓國瑜開發太平島、母語在家學等政見；朱立倫表示，自己在新北市長任內連續多年在經濟、觀光政績顯著，國民運動中心也是全台最多，相信韓國瑜當選高雄市長後，會輪到高雄展現建設成果；江啟臣則強調，只要韓國瑜當選高雄市長，國民黨立院黨團絕對全力支持高雄。

韓國瑜感慨，高雄不只又老又窮，還有沒面子，高雄人的驕傲感不見了，土地面積是4個新加坡大、3個香港大，9位台灣人裡就有1個高雄人，結果今天變成又老又窮又沒面子，讓人不能忍受。

他認為年底選舉不只是市長選舉，而是改變高雄命運的選舉，市長的理想、個性、願景、創意，都會影響城市未來的方向；他希望帶領高雄拒絕貧窮，別再讓孩子一個個離開，別再越來越沒有面子。

高雄怎會變成這樣？韓國瑜認為因為發展方向20年來錯誤，他直言民進黨對不起高雄人，不只是高雄人不欠民進黨，是民進黨對不起高雄。

韓國瑜進一步批判民進黨拿不出好成績，只會不停抹黑、造謠，好可憐的民進黨，並提醒支持者選前剩下40幾天，繼菜蟲、黑道等抹黑名詞後，一定還會出現很多奧步，希望大家以「哈哈哈」回應這些。