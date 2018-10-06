雙十國慶在台南 仍循例掛國旗

參加「南瀛國際民俗藝術節」的國際表演團隊也將參加今年雙十國慶升旗典禮。（記者洪瑞琴攝）

2018-10-06 10:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕又逢1年1度的雙十國慶，為慶祝國家生日，台南市政府將於10月10日上午8時在市府旁西拉雅廣場舉辦雙十國慶升旗典禮，因適逢兩年一度的「南瀛國際民俗藝術節」，除了邀請來自歐、亞、美、大洋洲等20多個藝術團隊參加國慶觀禮，我國邦交國家馬紹爾群島、海地亦將帶來精彩的開場舞蹈表演共同慶生。

南市民政局表示，今年也將循往年慣例，在市府與市議會周圍沿中華西路、永華路二段、建平路、府前路二段以國旗佈置，營造旗海飛揚氛圍，並請憲兵隊弟兄擔任升旗手，透過莊嚴的升旗典禮儀式，回歸國慶日最純粹的精神，在這深具意義的一天，邀請民眾不分黨派，為我們的國家獻上誠摯的祝福，也期許在此刻奠定基礎上，能夠大步向前躍進，往更好的目標發展。

二年一度的「南瀛國際民俗藝術節」今（6）日起10月14日舉行，20多個舞團齊聚台南，為藝術喝采，而參與的國際表演團隊也將參加這次雙十國慶觀禮，其中與我國邦交國家馬紹爾群島、海地帶來精彩舞蹈表演，為藝術節熱力宣傳，民眾不用遠到台北看總統府前的國慶花車表演，台南在地「國際匯串」就很精采！