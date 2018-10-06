國民黨死人連署「有志一同」 網友猜測原因應該是……

2018-10-06 10:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨「反空污、反核食、反深澳電廠」公投，經戶政單位核對，發現「死人連署」各有1萬1849人、1萬1534人與1萬1461人，由於相差甚微，在網路上引起熱議，網友s1112s指出3項連署無論總連署數、死人連署、重覆連署、不合格件數都非常接近，難道是造假公投三胞胎？有網友則質疑這些連署書都是「中央廚房生產出來的」！

繼立委盧秀燕所提的「反空污公投」爆出1萬1849件「死人連署」後，中選會又公告立委林德福所提「反深澳電廠」公投，第二階段送交的49萬2818份連署書，符合規定為31萬3165人，不符規定17萬9653人，其中「死人連署」有1萬1461人。

前台北市長郝龍斌所提「反核食」連署，第二階段送交的49萬391份連署書，符合規定為31萬1882人，不符規定17萬8479人，其中「死人連署」有1萬1534人。但盧秀燕所提出的「反空污公投」死人連署數，仍以為3案中最高。

網友s1112s將3項公投的連署結果整理為表格公布於PTT上，並指把數據攤開，可以發現無論是總連署數、死人連署、重覆連署、不合格件數都非常接近，質疑「難道是造假公投三胞胎？！」他指出，一個解釋是「寫的人都一次領三張」，另外一個解釋就「不說了」，歡迎大家有興趣可以去看看中選會的公告資料。

s1112s欲言又止的發言，反引起其他網友熱議，在PTT馬上被推爆，有網友猜測連署書是「中央廚房生產出來的」、「國民黨志工辛苦了，都要抄三份」，還酸說「共同出產品質穩定」、「連死人可以寫三份真不簡單」，也有網友痛批「扯…這根本就是系統性的作弊啊」。