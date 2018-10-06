踢爆關西機場事件真相 《讀賣》：台灣面臨假新聞危機

日本「關西國際機場」上月遭強颱燕子重創後關閉，各國旅客受困機場，中國媒體卻吹噓中國領事館派車到機場接中國旅客，害台灣駐日代表處遭罵翻，事後被揭發中國媒體為假新聞。（法新社資料照）

2018-10-06 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本「關西國際機場」上月遭強颱燕子重創後關閉，當時各國旅客受困機場，中國媒體卻吹噓中國領事館派車到機場接中國旅客，害台灣駐日代表處遭罵翻，事後被揭發中國媒體為假新聞。日本媒體認為，中國政府利用組織散布假新聞，試圖動搖蔡英文政府，影響台灣11月的選舉，台灣面臨著假新聞危機。

日本《讀賣新聞》4日刊出大篇幅報導，回顧關西機場事件，文中指出，中國媒體製造假新聞批判蔡政府，企圖干預台灣11月的選舉。《讀賣新聞》特地整理出近期3件假新聞與真相的對比：第一，關西機場事件台灣駐大阪辦事處處長自殺；第二，香蕉豐收導致價格崩盤，卻是使用2007年的舊照片；第三，蔡總統視察搭裝甲車，下令士兵可隨時射擊，將人民當成敵人，但事實上，士兵和裝甲車根本沒有武裝。

《讀賣新聞》指出，蔡政府非常有危機感，在選舉前考量加強取締假新聞，主要就是抵制中國不斷放出的假消息。兩岸關係人士表示，中國以共產黨中央宣傳部與國家網路信息辦公室為主，成立了「對台工作小組」，為了動搖蔡政府，利用台灣媒體競相爭取網路新聞點閱率、關注顯眼內容的作法，訂下有組織散布假新聞的方針，主要透過身邊生活問題來散播假新聞，且如果能夠讓台灣媒體成功轉載，還會頒發獎金。

日本最具權威的經濟週刊《東洋經濟》日前報導也分析中國的假新聞是如何被製造出來的，提到燕子風災重創關西機場，9月4日當天約有700名中國遊客受困機場有，中媒報導中國領事館派車到機場接中客，但事實上，中國領事館是派車到關西機場對岸的泉佐野市接人，且當時外國旅客也早就開始搭上巴士，並無優待中國旅客，最後甚至中客撤離的時間還比其他外國遊客晚。

《東洋經濟》認為，中國官方媒體《新華社》只提到「領事館有協助脫困」，並無其他詳細內容，而主要源自另一官媒《環球時報》的報導所引起，製造中國政府搶救中國遊客的假消息。