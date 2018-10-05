郭榮宗回擊國民黨：吳主席「搓圓仔湯」在台灣才違法

2018-10-05 23:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨文傳會代理主委唐德明4日指控前民進黨立委郭榮宗，過去擔任桃園市議員時涉及賄選，遭判決當選無效，而且郭案遭查出提供300萬元要求他人參選瓜分對手選票。對此，郭榮宗發表聲明說，「瓜分選票」這個概念是用在選舉人制度（Gerrymander），並不適用在台灣，但搓圓仔湯正是本土（台灣）禁止的項目，就像吳主席這樣。

國民黨主席吳敦義日前盼違紀參選的前台東縣長鄺麗貞能「競而不選」，遭郭榮宗告發違反選罷法，是「搓圓仔湯」。國民黨文傳會除了說這是「烏龍告發」，也指控郭榮宗過去擔任桃園市議員時因為涉及賄選，遭判決當選無效，而且郭案遭查出提供300萬元要求他人參選瓜分對手選票。

郭榮宗發表聲明說，他當年的案子是大大的冤案，是遭國民黨誣陷栽贓，已經通過糾正，也已正式發函給檢察總長提起非常上訴。請國民黨文傳會查清楚資料，不要沒頭沒尾亂講。

郭榮宗也說，選舉是全民的事情，不是國民黨的家事，不要當兒戲，登記參選了又不選，視民主選舉於無物，也極為不尊重選民。

對於國民黨主席吳敦義要求違紀參選的候選人「競而不選」，日前更要求前台東縣長鄺麗貞退出選舉，郭榮宗說，未來鄺麗貞若擔任與國民黨相關職務，那是不是就可以追究吳敦義的法律責任？