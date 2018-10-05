楊鎮浯推LINE貼圖 金門話「密耐」、「金各演」超接地氣

2018-10-05 23:34

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長參選人楊鎮浯團隊今天推出「阿牛的金門話」手機趣味貼圖，除了一般手機問候語，還多了饒富在地特色的「密耐」、「金各演」等金門話，這也是地區第一位縣長參選人推出有個人大頭照的手機對話貼圖，希望在傳統選戰中加入「3C電子戰」，擴大戰果。

立委楊鎮浯團隊相準手機對年輕族群的重要，將楊鎮浯的大頭貼配上各種表情及通訊軟體的對話用語，製作成16款貼圖，以朋友對他的暱稱「阿浯（阿牛）」，推出手機趣味貼圖。

貼圖除了一般的對話用語，還有幾乎是「手機界」獨一無二的金門話，例如「金各演」（視語氣可以演譯為「很有個性」、「很爽」）、「密耐」（做什麼、什麼事）、「架喜（正是）」，雖然不多，卻是金門鄉親朝夕相伴、耳熟能詳的詞語，不少人看到如此的另類行銷，感覺親切之餘，也不自覺脫口「金各演」。

楊鎮浯服務團隊說，即日起至12月31日止，只要鄉親點選連結http://line.me/ti/p/%40hob5279p，掃瞄加入成為「楊鎮浯LINE@」好友（包括之前已加入的好友），並把個人的LINE ID私訊給「楊鎮浯LINE@」，同時注意是否有開啟「允許利用ID加入好友」，服務團隊就會傳送貼圖的下載連結。