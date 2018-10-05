賴清德挺姚文智 暗酸柯P不管多紅「做不好就是做不好」

民進黨台北市長候選人姚文智中正萬華後援會成立授旗授證大會，行政院長賴清德壓軸登台力挺。（記者王藝菘攝）

2018-10-05 22:16

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨為台北市長參選人姚文智營造氣勢，總動員舉辦六場後援會成立授旗授證大會，今晚在龍山寺舉行第二場的中正、萬華區大會，行政院長賴清德壓軸出場，為大會營造出高昂氣勢。明天生日的賴清德，還提前一天許下生日願望，許願「姚文智與民進黨中正、萬華區的4位議員參選人高票當選」，還暗酸台北市長柯文哲「不管在媒體面前多紅，做不好就是做不好。」

授旗授證儀式完成後，賴清德於晚間近8點半到場，掀起大會最高潮，支持者紛紛站起身來熱烈迎接，賴清德沿途與民眾親切握手，而他的生是是10月6日生日，眾人也提前祝福賴揆「生日快樂」，從進場到站上舞台就花了約15分鐘。

姚文智致詞時，對柯文哲猛烈開砲，他說，「兩岸一家親」就是柯P的中心思想，而「兩岸一家親後面那句話，是共圓中國夢，若接受兩岸一家親，就是接受中共的通關密語」、「這次選舉，中國已經開了一個門戶，透過許多管道要來影響台灣的選舉」，因此，這次的台北市長選舉更是台灣的國家保衛戰，如果繼續讓柯文哲當選，很快就可能像被中國打壓的民營航空公司一樣，讓台灣被冠上「台灣．中國CHINA」。

姚文智也提及，《屠殺》作者伊森．葛特曼來台掀起的器官活摘爭議，他也不相信柯文哲有去操作器官活摘，或帶病人到中國器官移植，但他還是要懷疑，柯文哲到中國參加葉克膜研討會時，每個與會的中國醫生都有在進行器官移植，都是被國際通緝、被懷疑活摘器官的醫師，而柯P到場中國18次吃飯、喝酒，「18次都不知道對方在做這些事情嗎？」

賴清德致詞時，先許了3個生日願望，盼姚文智與4位議員參選人高票當選；繼續打拚讓台灣和平、有尊嚴；讓台灣在總統蔡英文領導下，經濟進步、建設成功，越來越壯大，發展到不怕中國威脅和挑戰，讓國家的主人安居樂業。

賴清德也分析，內行的人都知道，姚文智一定會贏得最後的勝利，因為三角選舉對姚有利，以2002年李應元與馬英九競選台北市長的經驗為例，李應元在民進黨最艱困的當時，仍拿下3成5的選票，因此，姚文智在這場選舉一定有贏的基礎。

賴清德說，有些人會因為不想讓國民黨當選，而投票給柯文哲，但這次姚文智有贏的基礎，所以，大家不用棄保，可以把票投給姚文智，把姚文智送進台北市政府。

姚文智上台致詞。（記者王藝菘攝）

行政院長賴清德陪同姚文智進場。（記者王藝菘攝）

賴清德授旗給姚文智。（記者王藝菘攝）