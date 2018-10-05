周玉蔻：民進黨超高層告訴我「妳罵高嘉瑜罵真好」

2018-10-05 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人周玉蔻屢次質疑民進黨台北市議員高嘉瑜暗地「挺柯」，兩人多次在電視談話節目槓上；周玉蔻今天進一步爆料，上週她和高嘉瑜在節目上衝突後，當晚有民進黨「超高層」傳訊息告訴她，「妳罵高嘉瑜罵得真好」。

高嘉瑜上週在年代「新聞面對面」節目談及台北市長柯文哲捲入的「花名冊」風波時表示，這樣的指控若沒有一刀斃命的證據，「對我們是傷害」，遭同場來賓周玉蔻解讀為「把事情轉移到姚文智身上」，當場痛斥高嘉瑜，兩人在節目中唇槍舌戰。

高嘉瑜今天在節目中主動提及此事，強調她當時說的是「受傷的是我們」，沒有提姚文智，「有人」卻扯說她要傷害姚；周玉蔻聽聞立刻對號入座駁斥，高當時確實有提到姚，「邪惡地要把它直搗到姚文智身上」；高嘉瑜火大反嗆「姚文智是妳扯的，妳要不要道歉？」兩人為此再度爭執不休，都嚷著要調節目帶子出來看。

周玉蔻進一步爆料，當天晚上有民進黨「超高層」傳LINE告訴她，「妳罵高嘉瑜罵得真好」，她會把訊息給節目主持人謝震武看，大家想看的話可以跟謝查證；另外，也有民進黨人告訴她，柯文哲的暗樁就是高嘉瑜，希望高嘉瑜自己承認這件事，不要搖來擺去，做為一個政黨的候選人卻支持別人，當投機政客。

相關影片：（兩人口角約34分45秒起）