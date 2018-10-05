9校學生會當面邀辯論 侯友宜的回答是…

輔大學生會長劉家杭（左）及北大學生會長蔡雨璇（中）今晚代表9校學生會及青年社團發起的「雙北市長候選人青年論壇」，向國民黨新北市長參選人侯友宜遞送辯論邀請函。（記者葉冠妤攝）

2018-10-05 20:19

〔記者葉冠妤／新北報導〕由台大、台北大、文化、輔大、銘傳、政大、成大、北市大、海洋大學等9校學生會及青年社團發起的「雙北市長候選人青年論壇」，今晚當面邀請國民黨新北市長參選人侯友宜參與辯論會，侯友宜收下邀請後說，會認真看待此事。學生團體則透露，侯友宜辦公室最晚會在下週一中午前回覆出席意願。

侯友宜今晚到新莊農會舉辦問政說明暨地方座談會，輔仁大學學生會長劉家杭與台北大學學生會長蔡雨璇在會前向侯友宜遞送辯論邀請函。

劉家杭說，希望透過舉辦論壇，傳達青年真正關心的議題，包括青年勞動、就業、學生住宿等，像是學生在輔大學區附近打工，容易遭逢雇主違法要求超時加班等問題，想詢問侯友宜若當選新北市長，是否會加強勞動檢查？

蔡雨璇則說，台北大學位於三峽，地處新北邊緣地帶，對外交通不便，因此，北大學生對於捷運三鶯線開通等聯外交通方式都很關心。

侯友宜回應，謝謝兩位學生送來邀請函，他會認真看待這件事情，他在8月份舉辦了兩場青年論壇與青年創業論壇，討論青年勞動權益、就業、交通及居住等問題，歡迎兩位有時間到市民總部，總部牆上闡述許多他的政見，他可請專人負責導覽解說，也歡迎兩位明晚到總部參加電音趴。

劉家杭說，週日就開始跟侯辦接洽，對於侯友宜願意約時間當面接邀請函，「這部分有展現誠意」，論壇預計訂在25或26日晚上舉行，形式則暫定為青年代表分別對藍綠參選人提問，再開放現場發問，至於是否安排藍綠參選人交叉詰問，則尚無定案。劉家杭也透露，侯辦承諾最晚在下週一中午前會回覆出席意願。