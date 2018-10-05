彭斯挺台轟中 學者：預期美將全面檢討對台政策

美國副總統彭斯昨發表演說，指責北京當局企圖干預美國政治。（法新社）

2018-10-05 19:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國副總統彭斯在華府智庫哈德遜研究所演說批評中國，並表達對台灣支持。學者認為，這顯示美國對中國已忍無可忍，轉而展現對台堅定支持，可預期美國將全面檢討對台政策，真正落實「台灣旅行法」等友台法案，不過，我國安團隊應做好中國反彈的後座力，並提出主動作為，讓中國知道對台灣的霸凌也是要付出代價的。

中正大學戰略暨國際事務研究所教授宋學文認為，彭斯提到「中國對美國的威脅遠大於俄國」，這是與美國去年底公布的國家安全戰略報告最大不同之處，美中衝突不僅是貿易戰，已進入全面競爭。而彭斯刻意提到台灣，顯示美國對台政策將會調整，台美關係不僅在軍售、經貿文化等領域，也可能會在外交、政治層面上調整。

不過，宋學文強調，「美國對台的『加碼』，中國也會跟著『加碼』」，北京可能會增加打壓台灣的力道。由於近日傳出美國將在台海與南海軍演，他研判，中國可能會在台灣沿海做出挑釁的動作，因此太平島有必要做謹慎的防衛。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠表示，美國發表國家安全戰略報告後，對中政策已有很根本的改變，從今年以來，美國通過友台法案，美國總統川普也親自簽署「台灣旅行法」，美國資深官員也來台公開談論台灣與印太戰略的合作，「美國非常願意跟台灣合作，台灣正在很好的位置上」，而台海衝突已變成極權獨裁與自由民主兩種體制與價值的對抗。

亞太經合會（APEC）下月舉行，彭斯將代表川普出席，賴怡忠認為，彭斯演說與跟APEC有相當的連結性，他可能是向APEC盟友預告美國的態度，並在APEC場合集結理念相近國家，形成對中國強大的壓力圈，要求中國改變作為。

政大國關中心研究員丁樹範指出，彭斯的演講主要是想藉由批評中國，鞏固內部的凝聚力，在美國的期中選舉爭取選民對共和黨的支持。因此他認為，美國仍會維持「一中政策」，不會與在台灣的中華民國建立正式的外交關係，否則就是與中國撕破臉，對戰到底。

丁樹範說，美中的摩擦會持續一段很長時間，「不只5年，搞不好10年」，中國很多學者認為雙方關係「會壞到無底洞的深淵」，如未來美中衝突加劇，無可避免地，台灣需要選邊站，而他也相信蔡總統的國安團隊會謹慎因應。