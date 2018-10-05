謝文進「眷村後援會」 藍營人士爆棚站台

無黨籍新竹市長參選人謝文進今天傍晚強勢出擊，大陣仗成立「眷村後援會」，幾乎所有深耕眷村的藍營市議員、里長全都受邀出席。（記者王駿杰攝）

2018-10-05 22:25

〔記者王駿杰／竹市報導〕年底大選將近，新竹市長選戰詭譎多變，無黨籍新竹市長參選人謝文進今天傍晚強勢出擊，大陣仗成立「眷村後援會」，幾乎所有深耕眷村的藍營市議員、里長全都受邀出席，替謝文進站台拉票，現場湧進超過上千人，不禁令人猜疑，謝文進裂解藍營的策略是否得到顯著效果？

眷村本應是深藍的鐵票區，但今天在後援會現場替謝文進喊「加油、凍蒜」的，卻都是眷村的大叔大媽，此外，包含國民黨籍市議員鍾淑英、段孝方、李國璋、張祖琰，立功里里長郭天寶、建功里長邱漢淇、武功里長陳海峰、軍功里長潘柏璋、光明里長趙強等人都大方上台力挺謝文進，讓人不易分清楚，到底是許明財還是謝文進藍營主場？又或許藍營其實暗自布局雙主場？

地方人士分析，新竹市過去藍大於綠，但現任市長林智堅獲得不少選民肯定，民調居高不下，加上謝文進逐漸成功爭取支持藍營人士，整個選情弔詭離奇，讓人霧裡看花，許明財的選情不樂觀一說，也在坊間傳開。

謝文進今天嚴厲抨擊民進黨，認為民進黨執政不重視一甲子之前的823戰役，甚至對軍人、榮民、榮眷，充滿著對立和仇恨情緒。

謝文進說，若他當選市長，絕對會照顧年長者的生活，保證續發老人年金、提高重陽敬老禮金到3000元，另增加老人共餐據點及補助共餐人數。他也提到主打的社會福利主張，包括生育津貼一胎提高到3萬元，3歲以下幼兒加保住院醫療險，同時要補助中低收入戶小一至高一新生入學制服費用5000元。

謝文進呼籲，選舉當天一定要用選票抵制民進黨，教訓蔡政府，若他當選市長，一定會清白施政，實在建設，不會讓大家失望。