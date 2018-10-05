大批國民黨里長、議員替謝文進站台 黨員要求祭黨紀

新竹市多名國民黨籍里長晚間出席無黨籍市長參選人謝文進的眷村後援會，引發國民黨基層不滿，要求黨部應以黨紀處理。（記者洪美秀翻攝）

2018-10-05 23:11

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市國民黨籍立功里里長郭天寶和建功里長邱漢淇、武功里長陳海峰、軍功里長潘柏璋、光明里長趙強等人今晚參加無黨籍市長參選人謝文進的眷村後援會且上台站台，另國民黨籍多名市議員也到場致意，引發不少國民黨基層黨員不滿，認為市黨部立場不明，任由黨員為其他市長參選人站台，要求黨部應黨紀處理。

對此，國民黨市黨部主委呂學樟受訪表示，這些國民黨籍里長去站台，事先已有先跟國民黨提名的市長參選人許明財照會過，強調未來若國民黨也成立眷村後援會，國民黨籍里長也都會出席力挺，並說明會出席謝文進的眷村後援會是基於過去對地方建設的幫忙，是為了還人情，因此黨部不會黨紀處理，至少現階段不會處理。

此外，呂學樟說，國民黨強調不得為其他政黨參選人站台，為無黨籍參選人上台，目前沒有黨紀問題，國民黨現階段是尋求整合「泛藍的極大化」，就算有黨紀問題，也不是現在處理。

另針對前市長林政則與無黨籍市長參選人謝文進同框拍攝競選影片，呂學樟說，林政則是以「前市長身分」參與競選影片拍攝，並非以「國民黨中評委」身分，主要是感念在擔任「市長」期間，謝文進的支持，因此也不涉及黨紀問題，但若以黨員身分站台，這部分恐怕不宜，相信「前市長」林政則會有智慧判斷。

相較於里長及前市長林政則等人樂於被謝文進「吃豆腐」，國民黨提名的市長參選人許明財競選總部則強調，「沒有被事先知會站台」這件事，呼籲黨部應硬起來，針對黨員黨紀問題應趕快處理，不能讓國民黨的支持者失望，也應號召藍軍團結。

新竹市黃國新黨部主委趙建爍也說，國民黨的重要幹部絕對不會擔任謝文進的「議政顧問」，強調這是選舉「奥步」，呼籲支持者不要上當，「謠言止於智者」。

此外，前市長童勝男也對部分媒體未經求證，就報導他被謝文進聘為「議政顧問」之事強調，根本是子虛烏有，他以行動粉碎謠言，多次出席許明財的記者會，強調許明財是他唯一推薦的市長人選。