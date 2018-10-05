陳其邁、賴瑞隆共同加速高雄亞灣區發展

2018-10-05 20:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委賴瑞隆今天下午召開「高雄市亞洲新灣區產業發展策略」座談會，民進黨高雄市長參選人陳其邁應邀參加，共同擘劃港灣經濟， 加速高雄亞灣區發展。

今天出席人員包括國發會副主委曾旭正、加工出口區管理處長黃文谷、海洋委員會副主委陳陽益、高市府秘書長趙建喬等中央、地方產官學界。

陳其邁致詞時說，未來中央地方合作，除了海音中心、港埠旅運中心、輕軌二期等既有公共工程加速完工，也將積極推動亞洲新灣區計畫，厚植數位內容、流行文化、郵輪、藝文、會展等5大產業，目標4年創造超過600億元的經濟產值。

賴瑞隆表示，陳其邁過去在高雄市代理市長任內，提出港市合一，推動1至22號碼頭開發，讓市民的生活貼近港口。陳菊市長上任後，亞洲新灣區計畫成形，推動高雄展覽館、高雄市立總圖，輕軌第一階段等，並招商引資，為高雄注入經濟活水。

經濟部在會中指出，高雄體感科技園區已邁入最後階段，預計10月中旬開幕，採「前店後廠」模式，前店作為體驗中心；後廠作為「產業推動辦公室」、「商務支援中心」及「創新育成服務空間」。

體感科技產業人才培育方面，加工區明年度編列2829萬元，輔導高軟廠商培育體感科技及創新娛樂跨域人才約500人。

會中，國防部也針對205兵工廠提出進度說明，預計於今年10月辦理工程招標等事宜，2022年12月底完成搬遷。高雄市都發局指出，將以先建後拆、代拆代建原則辦理，林園、大樹北營區、光復營區，將陸續於今年10月、明年3月、5月陸續動工。

針對亞洲新灣區開發與招商進度，高市都發局指出，已召開兩次交流會議，目前尚有10處公辦重劃區、1處區段徵收區，其中60期重劃區正辦理土壤汙染整治中。

高雄舊港區（1-10、16、17、18、21號碼頭）32.8公頃開發許可審議，已於9月通過，21號碼頭及停車場用地聯合開發，也於8月經都委會審議通過。