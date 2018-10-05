賴揆開出停建深澳電廠條件 國民黨：選情考量機關算盡

2018-10-05 21:14

〔記者施曉光／台北報導〕行政院長賴清德今天在立法院備詢時說，若大潭觀塘天然氣第三接收站能順利興建並滿足用電需求，可以重新評估停止深澳電廠計畫的可行性，國民黨文傳會代理主委唐德明質疑，這不但是選情考量，更是機關算盡。

唐德明說，深澳燃煤電廠傷害附近幾個縣市人民的健康，所以大家反對興建，而天然氣接收站大家並不排斥，只是大潭觀塘天然氣接收站會影響藻礁生態區，大家才希望縮減開發面積，保護生態環境，兩者都有其正當性，賴揆卻開出藻礁或深澳只能選擇一個的選擇題，擺明是要讓兩邊民眾對立、有你無我，這豈是一個行政院長該說以及該做的事。

他說，執政治國不能像是家長哄騙小孩一般，糖果或飲料只能選擇一個，而且賴揆的說法話術高深，裡面有幾個陷阱，首先是接收站要順利興建，也就是無條件趕快建；其次是要滿足用電需求，如果不能滿足用電需求，就一切白搭；最後在不知道需要多少時間才能把接收站蓋好，才會重新評估停建的可行性，如果政府評估後決定繼續蓋深澳電廠，大潭觀塘的接收站早就蓋好了，藻礁生態區也已經破壞殆盡了，這是把人民當猴子耍！

唐德明說，民眾都在說，因為民進黨新北市長候選人蘇貞昌選情危急，行政院決定放棄深澳電廠以保蘇貞昌，桃園市長候選人鄭文燦選情穩定，不怕桃園民眾與環保團體反彈，所以用藻礁換深澳，如果連能源政策都會被選情考量綁架，只能說，蔡政府最後一定是「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。」