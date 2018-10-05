選舉打氣神器！大家送面紙 他送「這個」被選民讚爆

埔心鄉長參選人張乘瑜與彰脊協會合作，以氣球娃娃共創雙贏。（記者顏宏駿攝）

2018-10-05 21:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣脊髓損傷重建協會輔導成員自主生活、自力更生，開設「造型氣球班」，學員經過一年的學習，功夫了得，有人已經開始獨立謀生，年底選戰開打，他們組成「選舉打氣團」，為參選人量身打造適合的氣球造型和「參選人氣球公仔」，讓令許多參選人趨之若鶩，欽點他們掌理「氣球宣傳」，選舉熱意外為這群行動不便的「輪椅勇士」找到商機，參選人也利用氣球送愛心，博美名。

彰脊協會今天舉行「氣球班學習成果發表會」，10名學員展現無比犀利的折氣球功夫，一顆長氣球球，瞬間充飽，巧手搓、捏、折，超可愛的氣球娃娃就「繃」出來。

彰脊協會執行長江信行說，這個團隊不只會「單兵作戰」，最了得的功夫是「群體作戰」，也就是用氣球來布置會場，已經做了好幾場新人婚宴，佳評如潮。

江信行說，為迎合市場的需求，這兩個月他們瞄準「選舉場」，許多小型政見說明會或大型造勢大會，他們可以為參選人量身打造「造型氣球」，這些都是Q版氣球娃，很討人喜歡，參選人也可以這些氣球娃送選民，令人印象深刻，目前已有多名選將跟他們合作。

江信行說，以往選將們喜歡僱用殘障朋友開廣告摩托車，可見得大家都樂於利用機會回饋弱勢，但當弱勢學得一技之長，更能加惠選將，「選舉氣球團」就是好的個案。

今年連尋求連任的埔心鄉長張乘瑜說，彰脊協會的成員都是社會的弱勢，他用學員做的氣球小公仔，送給選民，大家都爭搶，讓人一見就喜歡，這比送衛生紙更有宣傳效果，最重要的是製作氣球的人是弱勢族群，協助他們自立，大家共創雙贏。