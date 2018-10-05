醫師批柯P「殺人共犯」 網友筆戰要他拿證據

台北市長柯文哲對葛特曼指他是「Liar」一事提告。圖為柯文哲（左二）5日出席「歡欣鼓舞，十全十美–107學年度臺北市非營利幼兒園聯合揭牌」記者會，參觀幼兒園接受小小記者提問互動。（記者簡榮豐攝）

2018-10-05 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近來捲入活摘器官疑雲，被《屠殺》作者葛特曼間接指是「Liar」（騙子），柯P則委託律師至北檢控告葛特曼妨害名譽，風波持續延燒。今（5日）天中國附醫放射部主治醫師何子龍則在臉書留言指出，「柯文哲是殺人共犯」，但隨即遭網友質疑要他拿出證據，兩方就在網路上筆戰。

何子龍今在政論節目主持人彭文正臉書PO文下方留言表示，「柯文哲教導中國醫師使用葉克膜維持被活活摘取器官者的「器官存活時間」，以便順利摘取器官、及摘取更多器官。這就是新事證。也是柯文哲的罪證。柯文哲是殺人共犯」。

許多網友看到何子龍的留言後，紛紛留言和他筆戰，質疑何子龍「完全是污衊，可不可以多讀點書」，何子龍見狀則回覆「不是污衊，都是事實喔！」其他網友也接連留言「既然是事實，那肯定有證據，請問證據在哪？」、「證據在哪，你講兩句就變證據？」。

在網友不斷要求提出證據的情況下，何子龍就不再留言回應，也把原本的留言給刪除。另有媒體致電中國附醫，詢問是否何子龍本人在彭文正臉書留言及回應網友一事，何子龍則透過院方表示，身體不適也不願接受訪問。