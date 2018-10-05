蘇貞昌到汐止市場掃街 攤商大喊「衝！衝！衝！」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天傍晚到汐止秀豐市場、汐止觀光夜市掃街，攤商與蘇貞昌合照，樂不可支。（記者俞肇福攝）

2018-10-05 18:47

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午5點到汐止觀光夜市與秀豐市場進行掃街之旅，蘇貞昌逐一向攤商與採買晚餐的市民朋友請安，蘇貞昌受到攤商熱情相迎要求拍照，還有攤商主動提出在招牌簽名，蘇貞昌一律來者不拒；蘇貞昌還拜託大家，幫他拉票，讓他有機會當選，他再來幫大家補簽「新北市長」四個字。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌汐止區競選總部與後援會將於10月6日早上成立，蘇貞昌今天傍晚在民進黨議員周雅玲、沈發惠與民進黨議員參選人張錦豪、前立委陳朝龍陪同下，到汐止秀豐市場與汐止觀光夜市拜票，同時為明天成立的汐止競選總部提前暖身。

在汐止觀光夜市自治會會長陳秀琴、汐止秀豐市場自治會會長陳繡錦陪同下，蘇貞昌花了將近一個小時逐一與攤商民眾請安懇託，有許多攤商看到蘇貞昌到場，紛紛大聲喊出「衝」！「衝」！「衝」！讓忙碌選舉一天的蘇貞昌精神為之振奮，也跟著手握拳的喊出「衝」！「衝」！「衝」！蘇貞昌提醒支持者，不能光喊「衝」！「衝」！「衝」！光拍照，更重要記得幫忙拉票，11月24日記得要投他一票，讓他能夠到新北市政府為大家做事。