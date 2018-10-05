邱鏡淳施政報告必ㄘㄟ 竟要縣長參選人「再去補習」…

新竹縣長邱鏡淳（前）今天施政報告時強調他去年就已經達成設100園（班）公立幼兒園的目標，說他沒做到的「這種人要選縣長，要再去補習一下」。（記者黃美珠攝）

2018-10-05 19:47

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長邱鏡淳今天在議會做任內最後一次施政報告時突然「必ㄘㄟ」，沒點名、但要那些說他還沒做到新設100園（班）公立幼兒園的縣長參選人「要再去補習」！縣府說，他們早在去年就已達成包含非營利幼兒園和社區互助教保服務中心在內普設公幼100園（班）的目標，到今年全縣已有103園（班），預計到2020年，將再成長8個。

新竹縣議會第18屆第8次定期會近日開議，將持續到11月1日，今天議程是縣長施政報告。

邱鏡淳除了列舉他任內在招商引資、改善全縣交通環境、解決境內環保問題、努力建設提昇客家文化，以及透過棒球或觀光等策略，爭取新竹縣躍上世界舞台發光的各項具體作為和績效，更強調已兌現4年前開出的連任支票～設立公立幼兒園100園（班）。

接著，他突然天外飛入一句說，（那些）還說他沒做到的，「像這種人要選縣長，要再去補習一下」。

此外，邱鏡淳在報告老人年金的發放問題時強調，雖然在審計室要求和財政吃緊雙重壓力下，他接連排富且減半發放，但好歹仍辦到了「只拖不欠」的大原則。接著他再度話中有話揶揄說，那些說要發6000元的人，「看你要怎麼發？」

縣府統計全縣老人共有6萬7640人，全面發放每人每月3000元，1年需要20億2920萬元。排富、沒減半，年需10億8000萬；若排富且減半發，1年只要5億4000萬元。

縣府說，如果每月每人發6000元且不排富，1年就要40億5840萬元。只要這樣發放1年，屆時連弱勢族群都會領不到錢、國中小學生也沒有免費營養午餐可吃，甚至連公務人員的薪水也都會發不出來。

至於廣設公幼的政策，他們早在2011年就上路，當時全縣已有74所公幼，主要分布在尖石、五峰、寶山、芎林等比較欠缺私幼的鄉鎮。

邱鏡淳連任後，為了擴大公共化教保服務，滿足家長教育選擇權，轉而鎖定公幼資源比較缺乏的竹北、竹東、新豐、湖口等鄉鎮再增設16所、21班。

前後2階段下來，實際新增了37園、66班，包含建物和人事費用共砸下2億3600多萬開辦，其中，去年東海國小附設幼兒園的成立正是寫下新竹縣公幼第100園（班）的里程碑。

從今年到2020年，縣府再規劃要新設8所、31班，計畫經費2億1400萬中有1.8億來自前瞻計畫的補助，一旦完成，全縣公幼就將有111園（班）。