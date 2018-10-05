有條件停建深澳 侯友宜批賴揆將400萬市民當選舉籌碼

2018-10-05 18:23

〔記者葉冠妤／新北報導〕針對行政院長賴清德今天在立法院接受總質詢時，允諾若中油第三天然氣接收站能滿足供電需求，會請經濟部評估停建深澳燃煤電廠，國民黨新北市長參選人侯友宜稍早對賴清德提出2點質疑，批賴清德將400萬新北市民的權益當作選舉籌碼做交換，更批賴立場反覆，是否「選前不蓋（深澳），選後要硬蓋」？

侯友宜傍晚參加五股區里長聯誼會成立挺侯後援會，會前受訪時被問到對賴清德說深澳燃煤電廠可以有條件喊卡的看法？侯友宜表示，賴院長說深澳燃煤和桃園觀塘天然氣接收站可以做交換，他想請問賴院長，第1個，新北市400萬市民的權益，你把它拿來當籌碼，你到底是要交換什麼？是要交換選票的利益嗎？

侯接著說，第2個請問賴院長，你選前這個時間點站出來講這件事，不要忘了你以前信誓旦旦說燃煤電廠一定要蓋，現在卻告訴我們市民說不蓋了，立場反覆不定，為了選舉才說不要蓋，會不會前面這樣講，選後馬上又要蓋呢？這是不是一個選前不蓋、選後要硬蓋的方式跟伎倆呢？

侯友宜表示，深澳燃煤電廠沒有什麼交換條件，那是一個立場，深澳將對環境、生態以及人民身體健康造成傷害，一定要反對蓋深澳電廠，呼籲所有新北市參選的議員，全部站出來反對蓋深澳，不管是哪一黨、哪一派，守護市民的權益是我們應盡的責任，大家站出來。

至於賴清德與民進黨新北市長參選人蘇貞昌都表示，不應將深澳電廠議題泛政治化，侯友宜強調，這是一個重大公共民生議題，尤其違反時代趨勢，賴清德先前信誓旦旦說要蓋、稱用的是乾淨的媒，現在為了選票，要改個彎與觀塘案交換，最沒有立場說別人泛政治化。

侯友宜更高聲提問，「賴院長你的立場在哪裡？你的立場會變來變去，市民會相信你嗎？尤其你身為新北市民的子弟，你把新北市民的權利拿來換，又在選前講這個事情，誰會相信你選後說不蓋呢？」

侯說，自己從頭到尾只有一個立場，就是反對蓋深澳燃煤電廠，呼籲賴院長乾脆把深澳燃煤電廠撤回去，老縣長蘇貞昌站出來反對蓋深澳，這是我們新北市民7成的聲音，要聽下去。