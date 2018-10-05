有條件停建深澳 侯友宜批賴揆將400萬市民當選舉籌碼

2018-10-05 18:23

〔記者葉冠妤／新北報導〕針對行政院長賴清德今天在立法院接受總質詢時，允諾若中油第三天然氣接收站能滿足供電需求，會請經濟部評估停建深澳燃煤電廠，國民黨新北市長參選人侯友宜稍早對賴清德提出2點質疑，批賴清德將400萬新北市民的權益當作選舉籌碼做交換，更批賴立場反覆，是否「選前不蓋（深澳），選後要硬蓋」？

侯友宜傍晚參加五股區里長聯誼會成立挺侯後援會，會前受訪時被問到對賴清德說深澳燃煤電廠可以有條件喊卡的看法？侯友宜表示，賴院長說深澳燃煤和桃園觀塘天然氣接收站可以做交換，他想請問賴院長，第1個，新北市400萬市民的權益，你把它拿來當籌碼，你到底是要交換什麼？是要交換選票的利益嗎？

侯接著說，第2個請問賴院長，你選前這個時間點站出來講這件事，不要忘了你以前信誓旦旦說燃煤電廠一定要蓋，現在卻告訴我們市民說不蓋了，立場反覆不定，為了選舉才說不要蓋，會不會前面這樣講，選後馬上又要蓋呢？這是不是一個選前不蓋、選後要硬蓋的方式跟伎倆呢？

侯友宜表示，深澳燃煤電廠沒有什麼交換條件，那是一個立場，深澳將對環境、生態以及人民身體健康造成傷害，一定要反對蓋深澳電廠，呼籲所有新北市參選的議員，全部站出來反對蓋深澳，不管是哪一黨、哪一派，守護市民的權益是我們應盡的責任，大家站出來。

至於賴清德與民進黨新北市長參選人蘇貞昌都表示，不應將深澳電廠議題泛政治化，侯友宜強調，這是一個重大公共民生議題，尤其違反時代趨勢，賴清德先前信誓旦旦說要蓋、稱用的是乾淨的媒，現在為了選票，要改個彎與觀塘案交換，最沒有立場說別人泛政治化。

侯友宜更高聲提問，「賴院長你的立場在哪裡？你的立場會變來變去，市民會相信你嗎？尤其你身為新北市民的子弟，你把新北市民的權利拿來換，又在選前講這個事情，誰會相信你選後說不蓋呢？」

侯說，自己從頭到尾只有一個立場，就是反對蓋深澳燃煤電廠，呼籲賴院長乾脆把深澳燃煤電廠撤回去，老縣長蘇貞昌站出來反對蓋深澳，這是我們新北市民7成的聲音，要聽下去。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜今傍晚參加五股區里長聯誼會成立挺侯後援會，會前受訪轟賴清德立場反覆，將市民權益當選舉籌碼。（記者葉冠妤攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜今傍晚參加五股區里長聯誼會成立挺侯後援會，會前受訪轟賴清德立場反覆，將市民權益當選舉籌碼。（記者葉冠妤攝）

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