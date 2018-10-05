「停建深澳」交換「三接」 參選人質疑鄭文燦「出賣桃園」

2018-10-05 20:47

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院長賴清德今天在立法院備詢時指出，若中油位於桃園市觀音區觀塘第三天然氣接收站通過環評，可順利興建，會重新評估深澳電廠停止興建的可行性；對此，觀音區議員參選人戴兆華、龜山區議員參選人牛煦庭強烈質疑桃園市長鄭文燦為了政治前途，出賣桃園！

鄭文燦說，選前、選後都支持觀新藻礁提升保護等級，上任後也宣布將大潭海岸藻礁依據科學調查結論處理，而在委託中央大學調查報告中，並未有劃設藻礁保護區的結論。

鄭文燦說，如果第三天然氣接收站環評不過，則應該放棄，如果環評通過，應該以生態保育原則審視其工程；另市府海岸管理處仍然堅定地依據法令及保育原則，保護許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等4大海岸生態。

牛煦庭說，鄭文燦過去能不顧環評，直接出手阻止龍潭高原電廠興建計畫，如今為了救援新北老前輩蘇貞昌，向中央賴清德輸誠，藉此打造未來進軍中央的光明坦途，這根本是出賣桃園，這對桃園市民根本不公平？

牛煦庭說，廢核後的全台電力缺口，龜山的華亞氣電共生、國光二期擴建機組裝置容量加總高達327萬千瓦，將近是深澳電廠3倍，發電都集中龜山，讓桃園環境受害最深，鄭文燦怎麼都不出來幫民眾說話。

戴兆華說，深澳電廠停建必須建立在通過第三天然氣接收站環評，這是明目張膽地玩弄區域對立，意圖為新北市選情解套，鄭文燦不願意負起保護觀音自然環境的責任，辜負所有過去曾支持他的選民。