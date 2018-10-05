遭批談台獨影響桃園經濟 賴清德妙回

2018-10-05 17:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨立委陳學聖今在立法院院會質詢行政院長賴清德時提及，桃園市航空城過去4年停滯不前，加上賴清德在立法院的台獨言論，間接影響桃園經濟發展，痛批民進黨執政對桃園「造成很大的傷害」。面對質疑，賴清德先是提及，他相信自己與陳委員相同的比相異的多，他也希望陳委員能捍衛每個人的言論自由，如同他捍衛主張統一的自由一樣。

賴清德曾多次在立法院自稱為「務實的台獨工作者」，他表示，自己的台獨理念具體展現在3個方面和6個方向，包括台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立；以及台灣前途只有台灣2300萬人能決定等。

國民黨立委陳學聖今在質詢時表示，桃園與國民黨的關係非常深厚，包含兩蔣陵寢、蔣介石銅像都在桃園，對國民黨來說，桃園就是中華民國政府所在；陳學聖表示，桃園在兩岸關係好的時候是一個非常有前景的地方，也多半能拿到兩岸紅利，但過去4年發展停滯不前，兩岸關係倒退，加上賴清德的台獨言論，對桃園造成很大傷害。

賴清德則說，自己與陳委員同樣生活在這塊自由民主、重視人權的土地上，也許成長環境不同，但他相信，相同的會比相異的多；賴也強調，若他談自己是務實的台獨主義工作者，就會影響桃園發展，那為什麼美國網通產業指標企業「思科」卻選擇到桃園投資，賴並指陳，「談論事情應該理性客觀」。