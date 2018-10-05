侯辦批蘇貞昌抹黑 指侯友宜與徐自強無交集

2018-10-05 21:36

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部發言人賴冠群說，蘇貞昌今（5）日對外發言，以徐自強案含沙射影抹黑侯友宜，事實是，侯友宜與徐自強兩人沒有任何交集，徐自強被逮捕以及審訊的過程，侯友宜完全沒有參與。

賴冠群說，當初黃春樹綁架案，主辦單位是內湖分局，由台北市警察局設立專案小組，侯友宜只是率台北市刑警大隊支援辦案，且逮捕黃春樹、找到屍體後，全案就歸內湖分局，侯友宜歸建市刑大，未再參與辦案。而徐自強一年後才自首，所以侯友宜與徐自強，從頭到尾都沒有接觸，也沒有交集。