以「停建深澳」交換「三接」 環團轟：搶救蘇貞昌選情

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政（中）」。（資料照）

2018-10-05 17:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院長賴清德今天在立法院備詢時指出，若中油位於桃園市觀音區觀塘第三天然氣接收站通過環評，可順利興建，會重新評估深澳電廠停止興建的可行性；目前第三天然氣接收站環評卡在觀新藻礁，對此，「搶救大潭藻礁行動聯盟」召集人潘忠政說，第三天然氣接收站是假議題，主要是執政黨為了解救蘇貞昌在新北市長的選情。

潘忠政說，大潭電廠8號機組將於2022年運轉，由於第三天然氣接收站環評一再卡關，經濟部長沈榮津今年2月曾經提到，如今的狀況即使第三天然氣接收站通過環評施工，也無法供應大潭電廠8號機組，屆時會從其他地方調查；另外，經濟部也有興建第四、五天然氣接收站計畫，即使第三天然氣接收站不興建，到2022年，全台天然氣也不會缺，因此，賴清德釋出第三天然氣接收站環評是假議題，主要是搶救蘇貞昌選情。

潘忠政也痛批桃園市長鄭文燦「有眼無珠」，明明藻礁是觀音的國寶，卻隨中央起舞，毫無自己立場，事實上，第三天然氣接收站環評為何會流會，就是因為民間的環評委員都很清楚，只要第三天然氣接收站施工，藻礁生態將破壞殆盡。

鄭文燦則以新聞稿說明，選前、選後都支持觀新藻礁提升保護等級，上任後也宣布將大潭海岸藻礁依據科學調查結論處理，而在委託中央大學調查報告中，並未有劃設藻礁保護區的結論。

鄭文燦說，如果第三天然氣接收站環評不過，則應該放棄，如果環評通過，應該以生態保育原則審視其工程；另，市府海岸管理處仍然堅定地依據法令及保育原則，保護許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等4大海岸生態。